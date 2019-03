Bollo da 2 euro su fatture e ricevute fiscali | quando si applica?

Matera - Capitale europea della Cultura 2019 : emesso il francoBollo con i Sassi : Ci sono i Sassi, naturalmente, e lo skyline che ormai il mondo sta imparando a conoscere. È stato emesso oggi il francobollo dedicato a Matera, Capitale europea della Cultura 2019. Come già ...

Un francoBollo celebrativo di Matera capitale europea della cultura : Roma, 4 mar., askanews, - Viene emesso oggi dal ministero dello Sviluppo economico un francobollo celebrativo di Matera capitale europea della cultura, relativo al valore della tariffa B zona 1 pari a ...

Bollo auto 2019 : esenzione 25 mila euro ed europeo - le novità possibili : Bollo auto 2019: esenzione 25 mila euro ed europeo, le novità possibili novità Bollo auto in futuro Si parla spesso, quasi a ripetizione, di cancellazione del Bollo auto. Spesso sono fake news, altre volte sono dichiarazioni da parte di politici che accendono speranze in quei contribuenti che reputano il Bollo auto una delle tasse più detestabili del Paese. Come tutte le tasse di proprietà, d’altronde. Tuttavia, il progetto di cancellare ...

