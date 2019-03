“Abbiamo messo il piccolo in valigia e gettato nella spazzatura”, racconto choc dei genitori (Di mercoledì 20 marzo 2019) Dopo mesi di depistaggi, i due genitori statunitensi hanno ammesso di essersi disfatti del loro piccolo di 5 mesi. Come consumatori cronici di droga hanno spiegato di averlo ritrovato già esanime. Per paura non avrebbero chiamato né soccorsi né polizia preferendo disfarsi del piccolo, gettato nella spazzatura.



