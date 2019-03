Quagliarella nell’Olimpo dei marcatori Uefa dietro a Messi e Mbappé

calcioweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) Fabiorisulta il terzo miglior marcatore dei cinque maggiori campionati, secondo solo a campioni come Lionel, 29 reti segnate quest’anno con il Barcellona in Liga spagnola, e Kylian, 26 goal in Ligue 1 con la maglia del Paris Saint-Germain. Il bomber blucerchiato con i suoi 21 gol in campionato ha fatto meglio di campioni quali Cristiano Ronaldo, 19 reti in campionato con la Juventus, Luis Suarez, autore di 18 goal in Liga, tanti quanti ne hanno segnati in questa stagione in Bundesliga e Premier League, i campioni di Bayern Monaco e Manchester City, Robert Lewandowski e Sergio Aguero. Considerando tutte le competizione è chiaro cheparte svantaggiato non giocando in Champions e in Europa League come altri, ma il doriano resta a pari merito con un celebrato campione del calcio mondiale, l’attaccante del Barcellona Luis Suarez, ...

