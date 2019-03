Mare Jonio, Matteo Salvini: “È la nave dei centri sociali, non metterà piede in Italia” (Di martedì 19 marzo 2019) Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, accusa la nave Mare Jonio che ha soccorso in Mare 50 migranti: "Questa è la nave dei centri sociali, perché a nome di questa nave sta parlando il signor Luca Casarini. Invito ad andare a cercare la scheda dei precedenti penali del signore che era noto per essere uno dei leader dei centri sociali del nord-est". Salvini assicura che l'imbarcazione non metterà piede in Italia.



