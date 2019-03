Live Quiz | i segreti dell’app alla quale si collegano più di centomila persone ogni

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) La mania del momento? Si chiamagiorno più di 100milacon i loro smartphone si “riuniscono” virtualmente sull’app che permette di vincere un vero montepremi. Basta rispondere correttamente a dieci domande di cultura generale per portarsi a casa un vero premio consegnato in buoni Amazon. Tre risposte possibili e dieci secondi disponibili perdomanda; si va da manche semplici con in palio 200 euro a quelle speciali con premi fino a mille euro.Se anche voi,giorno alle 13.30 e alle 21, fate parte degli accaniti che non riescono a fare a meno di collegarsi all’applicazione, la “colpa” è di quei genietti di Bending Spoons, l’azienda milanese che ha ideato e sviluppatoe che figura tra le prime dieci aziende al mondo sui device Apple. Ci lavorano più di centoprovenienti da tutto il mondo, solo dietroce ne ...

