F1 – Raikkonen tra problemi e potenziale - Kimi ottimista in Australia : “la macchina era veloce - ma c’è stato un problema” : Le sensazioni di Kimi Raikkonen dopo la sua prima gara con l’Alfa Romeo: le parole del finlandese al termine del Gp d’Australia, terminato con un ottavo posto soddisfacente a metà E’ andata in scena questa mattina la prima gara della stagione 2019 di F1: Valtteri Bottas ha conquistato una significatissima vittoria oggi nel circuito di Albert Park, davanti al suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, e a Max Verstappen. ...

Kimi Raikkonen : moglie - figli e carriera. Chi è il pilota Sauber : Kimi Raikkonen: moglie, figli e carriera. Chi è il pilota Sauber Chi è Kimi Raikkonen Kimi Raikkonen, campione del mondo F1 nel 2007 con la Ferrari, è tornato quest’anno all’Alfa Romeo Sauber, team che gli ha permesso di debuttare in Formula 1. Torna perciò nel team elvetico per continuare la sua carriera da pilota di F1. Kimi Raikkonen: Carriera Kimi nasce il 17 ottobre 1979 ad Espoo in Finlandia. Come molti altri suoi ...

F1 – Vettel sente il peso dell’assenza di Raikkonen in Ferrari : “ecco cosa facciamo col team senza Kimi” : Sebastian Vettel e la mancanza di Kimi Raikkonen: le parole del tedesco della Ferrari sul peso dell’assenza del finlandese nel team di Maranello Sta per iniziare la nuova stagione di F1: i piloti si sfideranno domani mattina per la prima gara del Mondiale 2019, in Australia. Oggi si sono disputate le prime qualifiche, che hanno visto Hamilton conquistare la pole position, seguito in griglia di partenza da Bottas e ...

F1 - Mondiale 2019 : Kimi Raikkonen e l’avventura in Alfa Romeo Sauber. A 40 anni può ancora lasciare il segno : Kimi Raikkonen vuole continuare a ruggire nel Circus più importante, a quasi 40 anni (spegnerà le candeline il prossimo 17 ottobre) non si è tirato indietro e punta a strabiliare con la sua classe innata durante il Mondiale F1 che scatterà nel weekend con il GP d’Australia. Il finlandese ha lasciato la Ferrari dopo cinque stagioni molto altalenanti (ha vinto solo una gara, il GP degli USA a fine 2018) e ha sposato la causa della Alfa Romeo ...

F1 – ‘L’allenamento’ pre-esordio di Raikkonen è a tutta velocità : Kimi sfida alle macchinine il piccolo Robin [VIDEO] : allenamento ad alta velocità per Raikkonen alla vigilia dell’esordio stagionale. Il finlandese si ‘riscalda’ con una sfida alle macchinine col figlio Robin in vista del Gp dell’Australia La stagione dei motori è ufficialmente iniziata, ieri, col Gp del Qatar di MotoGp. In attesa di vedere i campioni delle due ruote nuovamente in pista, in Argentina, adesso saranno i piloti di F1 a regalare spettacolo puro, in ...

F1 – Raikkonen fa da sè - Kimi si sostituisce agli addetti ai lavori : il pilota in versione tuttofare durante i test [VIDEO] : Kimi Raikkonen aggiusta il sedile della sua monoposto ai box durante la terza giornata di test a Barcellona: il finlandese in versione tuttofare ”Non sono andato a scuola per niente”. Questa la frase che Kimi Raikkonen ha deciso di scrivere sui social a didascalia di un video curioso che lo vede protagonista. durante la terza giornata di test a Barcellona, il pilota di Formula Uno si è fatto filmare mentre aggiusta con minuzia ...

F1 – Test Barcellona - Raikkonen non sorprende Giovinazzi : “il metodo di lavoro di Kimi non è una novità” : Antonio Giovinazzi parla al termine della prima giornata di Test a Barcellona: le dichiarazioni del pilota italiano che oggi ha fatto segnare il quinto tempo La prima giornata di Test pre-stagionali a Barcellona è terminata. I primi giri sul circuito di Montmelò hanno dato i primi dati utili ai piloti ed alle scuderia per programmare il lavoro di queste ultime prove, in vista dell’esordio del campionato mondiale di Formula Uno a ...

F1 - Giovinazzi mette Raikkonen nel mirino : “Kimi è motivato - sarà il mio target per l’intera stagione” : Il pilota di Martina Franca ha parlato al termine dei test di Barcellona, sottolineando che sarà Raikkonen il suo termine di paragone nel 2019 I test di Barcellona si sono conclusi, lasciando sensazioni positive all’Alfa Romeo Racing. Solidità e buona velocità sono le caratteristiche mostrate dalla C38, che ha già regalato ottime sensazioni sia a Kimi Raikkonen che ad Antonio Giovinazzi. AFP/LaPresse Interrogato sui progressi della ...

F1 – Test Barcellona - Raikkonen ha già trasformato l’Alfa Romeo : le parole di Kimi fanno sognare il team svizzero : Il pilota finlandese ha chiuso al secondo posto la giornata di oggi, apparendo molto soddisfatto davanti ai microfoni dei media Kimi Raikkonen si è già preso l’Alfa Romeo, sorprendendo al volante della nuova C38 in questi primi giorni di Test a Barcellona. Senza spingere a fondo, il finlandese ha chiuso la giornata di oggi al secondo posto, superato solo bel finale da Kvyat di soli 58 millesimi. AFP/LaPresse Un risultato esaltante ...