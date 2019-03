Favino fa Craxi in Hammamet | nuovo film di Gianni Amelio La somiglianza è

huffingtonpost

(Di martedì 19 marzo 2019) Unaimpressionante quella tra Pierfrancescoe Bettinoneldi, intitolato "". Le prime foto di scena, infatti, testimoniano quanto le fattezze dell'attore, coadiuvate dal trucco scenico, riescano ad avvicinarsi a quelle dell'ex presidente del consiglio e segretario del Partito Socialista italiano.Un risultato non semplice da raggiungere: stando a quanto riporta l'Adnkronos, ci sono voluti mesi e mesi di prove per mettere a punto questa tecnica di make up, ottenuta grazie all'impegno di un gruppo di truccatori italiani formatisi in Inghilterra. Nel mese di settembre si è iniziato con lo studio dei calchi per procedere con le altre fasi, fino ad arrivare al trucco vero e proprio. Negli scatti pubblicati, Pierfrancescointerpreta uno dei momenti cruciali della vita di: gli istanti precedenti l'arrivo sul palco ...

