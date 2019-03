Fadil e la Rep al polonio

ilfoglio

(Di martedì 19 marzo 2019) Se sia stato un veleno radioattivo o qualche, meno spystoristico, veleno per topi del suo ultimo rifugio di periferia (i giornali hanno mandato i fotografi: toh, era un bel cottage, ci spiegano, altro che topi, ma è un inganno per gli occhi) non sappiamo dirlo. Né noi, né voi. Almeno fintantoché l’a

GIANNINANNINI61 : Souad Sbai: "Per la morte di Imane Fadil seguite la pista marocchina, loro sanno come si usa il veleno" - andrea34927064 : RT @petra_romano: Sto leggendo ''Nessuno può vedere il cadavere di Imane Fadil': l'ordine della procura all'obitorio di Milano' su https://… - fabolik : RT @petra_romano: Sto leggendo ''Nessuno può vedere il cadavere di Imane Fadil': l'ordine della procura all'obitorio di Milano' su https://… -