Ex province in Sicilia | Armao | ' Lo Stato faccia presto'

Sicilia - le ex province a un passo dal baratro : nel 2018 un disequilibrio da 155 milioni : Il quadro emerge dal dossier in mano all'assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao, che sta negoziando con lo Stato la via d'uscita per le ex Province senza bilancio di previsione e ormai in ...

Sicilia : crisi ex province - deputati isolani a Palazzo d'Orleans : Palermo, 16 feb. (AdnKronos) - La grave crisi finanziaria che ormai ha investito tutte le ex province dell'Isola sarà oggetto di un confronto tra il governo della Regione e la rappresentanza parlamentare nazionale eletta in Sicilia. Lo ha deciso il presidente della Regione Nello Musumeci, che ha inv

Ex province al collasso : parte la mobilitazione in Sicilia - sit in davanti all'assessorato all'Economia : Ex province in Sicilia, Cgil, Cisl e Uil: "Situazione drammatica. Si lavori per salvare le province da una morte annunciata" "Il silenzio della politica sulla situazione drammatica delle ex province non ci sta più bene. Il nostro appello è rivolto a tutti, parlamentari regionali e nazionali, di maggioranza o di opposizione, con ruoli ...