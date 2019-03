E' Mercurio il pianeta più vicino alla Terra - non Venere : A dispetto delle apparenze sarebbe Mercurio , e non Venere , il pianeta più vicino alla Terra : la posizione relativa delle orbite è sempre quella descritta sui libri di scuola, ma la reale distanza che ...

Per uno studio è Mercurio - e non Venere - il pianeta più vicino alla Terra : (Foto: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington Qual è il pianeta più vicino alla Terra? Per coloro che si ricordano il Sistema solare sui libri di scuola la risposta potrebbe sembrare semplice: Venere. Ma non è affatto scontata. Secondo uno studio di tre ricercatori della Nasa, del Los Alamos National Laboratory e dello Us Army’s Engineer Research Development Center, che hanno appena presentato ...