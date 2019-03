Di Maio avvisa la Lega | Condono nello sblocca cantieri non passerà

blogo

(Di martedì 19 marzo 2019)Luigi Diha rilasciato oggi un’intervista al Corriere della Sera e dopo le indiscrezioni circolate ieri sera ha subito un messaggio per la. Non ci sarà alcunall’interno del decreto “”. Nella serata di ieri si è tenuto a Palazzo Chigi un vertice per definire gli ultimi dettagli del decreto che sarà in Consiglio dei Ministri mercoledì, ma indiscrezioni giornalistiche - poi smentite dal Carroccio - hanno parlato di un documento leghista di ben 24 pagine all’interno del quale pare fosse inserita anche una mini-sanatoria sulle vecchie costruzioni."C'è tutta la revisione urgente del codice dei contratti pubblici - annuncia il vicepremier Diin merito a questo decreto - . Questo permetterà di allargare il perimetro degli sblocchi. E poi non si fa mica tutto per decreto, l'incontro con i presidenti di Regione è servito a individuare insieme altre ...

