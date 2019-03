Cos’è una super Luna | stasera la terza e ultima del 2019

Cos’è #FreeSkamItalia - perché guardare Skam Italia su TIMVision distrugge l’ideale di una serie rivolta ai giovani : Si chiama #FreeSkamItalia la petizione lanciata dai fan di Skam Italia che ha già raccolto migliaia di firme. In occasione del lancio della terza stagione, il pubblico di giovani si è trovato davanti una brutta sorpresa: d'ora in poi la serie viene distribuita in esclusiva su TIMVision, il che vuol dire che è fruibile solo a pagamento e non più in modalità gratuita come accaduto finora. I fan si sono perciò riversati in rete e al grido ...

Giulia Salemi e Fariba Tehrani ricevono una multa : Cos’è successo : Giulia Salemi e Fariba Tehrani prendono una contravvenzione: la loro reazione Giulia Salemi e Fariba Tehrani, come arcinoto un po’ a tutti, hanno finalmente chiarito dopo un periodo in cui hanno evitato di parlarsi. Difatti la figlia non ha affatto gradito che la madre si sia intromessa spesso nel suo rapporto con Monte. Motivo per cui le due si sono poi allontanate. Tuttavia, ultimamente, Giulia e Fariba sono tornate d’amore e ...

Il presidente del Brasile vuole sapere Cos’è una golden shower : Il tweet “incriminato” del presidente Bolsonaro. Si può dire senza timore di smentite che questo periodo storico rimarrà come quello che ha tolto la politica dal suo piedistallo, disintermediato (quando non ribaltato) il rapporto tra elettori ed eletti e ridimensionato il grigio manto di autorità che, fino in tempi recenti, aveva sempre contraddistinto i governanti. Ma oggi la collezione del nuovo paradigma populista si arricchisce di un pezzo ...

Sapete Cos’è una Festschrift? Quella di Paolo Fabbri è stata eccellente : Il termine tedesco Festschrift designa una pubblicazione celebrativa dedicata a professori universitari rinomati, i quali, conclusa la carriera accademica, vanno in pensione senza peraltro cessare di svolgere ricerche, scrivere libri e articoli, tenere conferenze e prolusioni in consessi nazionali e internazionali, contribuire alla crescita della disciplina. In una Festschrift trovano luogo saggi di studiosi intellettualmente legati al ...

Tosse da reflusso - che Cos’è e come riconoscerla : è una delle più difficili da curare : La Tosse da reflusso è uno dei vari sintomi riconducibili al reflusso gastroesofageo, patologia molto diffusa. La Tosse, in questo caso, si presenta molto fastidiosa, ma è difficile da riconoscere, soprattutto se è l’unico sintomo della malattia. Inoltre, se curata con i medicinali in genere utilizzati per la Tosse, la patologia e in particolare il sintomo in questione, potrebbe peggiorare. Se si sospetta di avare Tosse da reflusso è ...

Meghan Markle ha una gravidanza geriatrica : Cos’è e quali rischi comporta : Il Regno Unito si prepara ad accogliere un nuovo Royal Baby e lo fa con il fiato sospeso dopo aver scoperto che quella di Meghan Markle è una gravidanza geriatrica che comporta qualche rischio. Da diverse settimane infatti i tabloid inglesi non parlano d’altro che delle condizioni della duchessa di Sussex, che diventerà mamma all’età di 37 anni. Il termine gravidanza geriatrica è in realtà piuttosto obsoleto e oggi . stato sostituito ...

Le mani che cambiano colore possono essere sintomo di una pericolosa patologia : ecco Cos’è la sclerodermia : La sclerodermia, definita anche sclerosi sistemica, è una patologia cronica in cui la contemporanea presenza di anomalie del sistema immunitario e di alterazioni del distretto vascolare porta al progressivo sviluppo di fibrosi. Le manifestazioni cliniche della patologia sono, da una parte, l’espressione della sofferenza e del rimodellamento vascolare e dall’altra la conseguenza della sostituzione dei tessuti fisiologici con tessuto connettivo, ...