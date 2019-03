Caso Cucchi, chiusa indagine su depistaggi: a rischio processo 8 carabinieri (Di martedì 19 marzo 2019) La procura di Roma ha chiuso l'indagine sui presunti depistaggi sul Caso di Stefano Cucchi. Otto carabinieri rischiano il processo: tra di loro il generale Alessandro Casarsa e il colonnello Lorenzo Sabatino. Gli otto sono indagati a vario titolo di falso, omessa denuncia, calunnia e favoreggiamento.



