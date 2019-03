Calciomercato Juventus | si starebbe cercando un trequartista | Isco | Eriksen o Rodriguez

Calciomercato - la strategia della Juventus per arrivare a Sanchez : ... la Juventus guarda a Sanchez del Manchester United per il futuro Calciomercato, l'exit strategy di Sanchez: alla Juventus guadagnerebbe quanto Ramsey Le indiscrezioni rilanciate da Rai Sport sono ...

Calciomercato Juventus - Paratici piomba sul nuovo talento tedesco : Calciomercato Juventus – Non dorme mai il ds Paratici. Sempre sul pezzo, a caccia di giovani talenti e campioni da portare alla corte della Juventus. Nelle ultime ore si parla di un suo viaggio ad Amsterdam ad assistere a Olanda-Germania. Tutti pensavano che l’osservato speciale fosse De Ligt, ma il dirigente bianconero non pensa solo […] More

Calciomercato Juventus - James Rodriguez lascerà Bayern e Real Madrid a fine stagione : C’è una buona notizia per il Calciomercato della Juventus. James Rodriguez la prossima estate lascerà il Bayern Monaco e non tornerà al Real Madrid, club che detiene il suo cartellino. Il suo futuro quindi è tutto da decifrare con i bianconeri che da tempo studiano il mancino per dare maggiore estro alla propria rosa. Attenzione però alla concorrenza che arriva proprio dalll’Italia, il Napoli è sulle sue tracce e potrebbe così sfidare la Vecchia ...

Calciomercato - l’affascinante scambio Icardi-Dybala continua ad “aleggiare” su Inter e Juventus : Paulo Dybala e Mauro Icardi potrebbero scambiarsi le divise al termine della stagione, plusvalenze in vista per i due club? In casa Inter la situazione legata a Mauro Icardi sembra essere ancora lontana da una risoluzione. Il calciatore è ancora fermo ai box e sarà a casa sul divano anche questa sera mentre i compagni tenteranno di portare a casa il derby della Madonnina. Nel frattempo però in ambito Calciomercato, continua ad aleggiare la ...

Calciomercato Juventus - Alexis Sanchez torna nel mirino (Rai Sport) : Calciomercato Juventus – torna di moda il nome di Alexis Sanchez per l’attacco della Juve. A rivelarlo i giornalisti di Rai Sport che spiegano come il cileno abbia intenzione di dire addio al Manchester United. Calciomercato Juventus, il nome di Alexis Sanchez torna di moda Anche con l’arrivo di Soskjaer la situazione, per l’ex Udinese, […] More

Calciomercato Juventus - possibile scambio Dybala-Icardi con conguaglio a favore dell'Inter : Se in questo momento le priorità della Juventus sono la vittoria del campionato (ormai in dirittura d'arrivo dati i 18 punti di distacco dal Napoli a 11 giornate dalla fine) e i quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, per la dirigenza bianconera invece è sempre tempo di lavorare sul mercato, con l'intento di rendere la rosa sempre più di qualità, considerata la crescita tecnica dei top club europei che ogni anno fanno grossi ...

Calciomercato Juventus - Cavani verso l’addio : Paratici pronto all’assalto : Calciomercato Juventus – C’è un grande nome pronto ad infiammare il Calciomercato estivo. È quello del ‘Matador’ Edinson Cavani che dopo sei anni al ‘Parco dei Principi’ è pronto a dire addio al Paris Saint-Germain. Il contratto in scadenza nel 2020 ed i rapporti non idilliaci con le altre stelle Neymar e Mbappé hanno messo l’uruguaiano e la società di […] More

Calciomercato Juventus - possibile colpo Modric per un centrocampo stellare : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha intenzione di rinforzarsi notevolmente nella prossima sessione estiva e il reparto che dovrebbe subire maggiori modifiche dovrebbe essere il centrocampo. Sami Khedira, vittima di numerosi infortuni anche in questa stagione, potrebbe essere ceduto, mentre la permanenza di Emre Can, dopo la superba prestazione in Champions League contro ...

Calciomercato Juventus - la dirigenza bianconera vorrebbe lo scambio Dybala-Icardi : Dalla Gran Bretagna arrivano importanti indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime news trapelate, il club bianconero vorrebbe puntare su Mauro Icardi per la prossima stagione. L'attaccante argentino sembra ormai avere rotto definitivamente con l'Inter dopo che gli è stata tolta la fascia di capitano. Icardi, infatti, non è più sceso in campo con la maglia dell'Inter, preferendo invece curarsi il dolore al ginocchio che ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Mbappé per una squadra da sogno (RUMORS) : Il sogno della Juventus per la prossima stagione risponde al nome di Kylian Mbappé, attaccante francese classe 1998. Stiamo parlando di uno dei migliori giocatori al mondo, che a soli vent'anni ha vinto la Coppa del Mondo con la sua nazionale. Mbappé, infatti, è stato uno dei protagonisti assoluti della vittoria della Francia al Mondiale in Russia e sta facendo benissimo al Paris Saint Germain, dove è il capocannoniere della squadra. Il ...

Calciomercato Juventus - tra i possibili sostituti di Allegri ci sarebbe anche Mourinho : Momento di grande entusiasmo in casa Juventus, dopo la bellissima vittoria ottenuta contro l'Atletico Madrid, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Grazie ad una splendida tripletta di Cristiano Ronaldo, i bianconeri sono riusciti a ribaltare il due a zero subito all'andata, compiendo una rimonta che entrerà nella storia del calcio. Uno degli artefici della rimonta è stato Massimiliano Allegri, che ha indovinato tutte le mosse ...

Calciomercato Juventus - asse con Raiola : De Ligt-Pogba - ecco chi arriva : Calciomercato Juventus – Matthijs de Ligt ha poco meno di 20 anni ma è già leader e capitano del sorprendente Ajax, che negli ottavi di Champions League ha buttato fuori il Real Madrid, di nuovo tornato nelle mani di Zinedine Zidane. Qualità e personalità incredibili, con lui la Juventus rinforzerebbe alla grande una difesa bisognosa di un importante […] More

Calciomercato Juventus - Paratici sfida il Barça : nuovo colpo da 50 milioni : Calciomercato Juventus – Lo seguono Juventus e Napoli, le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni anche del Barcellona, ma per strapparlo al Lille servirà un esborso economico milionario: lui è Nicolas Pépé, 23 anni, esterno autentica rivelazione della Ligue 1 con i suoi 17 gol e 10 assist. Leggi anche: Juventus Atletico Madrid streaming, ecco dove e come vedere […] More

Calciomercato Juventus - per il dopo Allegri si pensa a Deschamps : ... si pensa a Deschamps per il dopo Allegri Calciomercato Juventus, per il dopo Allegri si pensa a Deschamps L'attuale commissario tecnico della Francia campione del mondo sarebbe, secondo quanto ...