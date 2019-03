Calciomercato Empoli | Corsi | «Bennacer-Napoli? Discorso rimandato a maggio»

Calciomercato Empoli - giorni decisivi per Mevlja : Empoli - E' stato un mercato di completamento, quello dell' Empoli : le scelte effettuate sono state mirate a garantire a Iachini alternative nelle rotazioni. Sono arrivate alcune giovani promesse, ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - pres Empoli : Bennacer? i giallorossi a gennaio lo hanno chiesto ma... : Calciomercato Roma, Ultime notizie. Il presidente dell'Empoli svela: 'i giallorossi mi hanno chiesto Bennacer a gennaio'.

Calciomercato Empoli - ufficiale : ceduto Zajc al Fenerbahçe. Preso Oberlin dal Basilea : Empoli - Empoli protagonista nelle ultime battute di mercato: gli azzurri hanno ingaggiato a titolo definitivo Dimitri Oberlin , 21enne attaccante svizzero con origini camerunensi, che lascia il ...

LIVE Calciomercato - DIRETTA 31 gennaio : l’Empoli acquista Farias - Romulo alla Lazio : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, giovedì 31 gennaio. E’ l’ultimo giorno in cui le trattative possono essere concluse, e scopriremo insieme tutti gli affari in tempo reale, minuto dopo minuto, in attesa della fatidica chiusura delle ore 20. Molti sono ancora i nodi da sciogliere in queste ultime fasi delle serrate contrattazioni che possono portare cambiamenti alle squadre di Serie A e non ...

Calciomercato Empoli : Corsi scatenato - ecco i rinforzi dei toscani : L’Empoli del presidente Fabrizio Corsi si è assicurato le prestazioni dei 2 cagliaritani Farias e Pajac, così come quelle di Dell’Orco e DiksCalciomercato / SERIE A – Il vero mattatore dell’ultima giornata del Calciomercato invernale è stato sicuramente l’Empoli. Il club toscano è riuscito a rinforzare la rosa prendendo ben 4 calciatori: gli acquisti più di spicco sono senza ombra di dubbio i 2 ex Cagliari, ...

LIVE Calciomercato - DIRETTA 31 gennaio : l’Empoli acquista Farias - il Milan vuol chiudere per Bakayoko : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, giovedì 31 gennaio. E’ l’ultimo giorno in cui le trattative possono essere concluse, e scopriremo insieme tutti gli affari in tempo reale, minuto dopo minuto, in attesa della fatidica chiusura delle ore 20. Molti sono ancora i nodi da sciogliere in queste ultime fasi delle serrate contrattazioni che possono portare cambiamenti alle squadre di Serie A e non ...

Calciomercato Empoli - dal Cagliari arrivano Farias e Pajac : Empoli - Toscani scatenati sul mercato. Dopo l'arrivo di Diks, l' Empoli acquista anche Diego Farias e Marko Pajac . Attaccante e difensore, infatti, arrivano in prestito con diritto di riscatto dal ...

Calciomercato Empoli - Diks in prestito dalla Fiorentina : Empoli - Altro colpo sull'asse di mercato Empoli - Fiorentina . Dopo Dragowski, dai viola, arriva Kevin Diks . Il difensore è stato prelevato in prestito fino al 30 giugno 2020. Questa la nota ...

Calciomercato Empoli - Zajc in partenza : è vicino al Fenerbahce : Tre reti, altrettanti assist e tante prestazioni di buon livello spalmate su 20 presenze. La prima parte di stagione di Miha Zajc non è passata inosservata agli occhi degli addetti ai lavori. Così il ...

Calciomercato Napoli - offerta all'Empoli per Bennacer : Quello del Napoli è un Calciomercato di prospettiva, proiettato già sulla stagione 2019/2020. Lo conferma anche l'ultimo nome messo nel mirino da Cristiano Giuntoli, che sta lavorando per l'acquisto ...

Calciomercato - Zajc lascia l’Empoli : i dettagli : Zajc si appresta a salutare l’Empoli nella finestra invernale di Calciomercato, al suo posto arriverà Farias dal Cagliari Il centrocampista sloveno Zajc è ad un passo dall’addio all’Empoli, manca infatti solo il comunicato ufficiale del suo trasferimento al Fenerbahce. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio infatti, il calciatore si trasferirà in Turchia, un affare sulla base di 6,5 milioni di euro più il passaggio ...

Calciomercato Cosenza - preso Bittante dall'Empoli : Cosenza - Altra operazione in entrata per il Cosenza , infatti, ha prelevato dall' Empoli il difensore Luca Bittante , che arriva in Calabria a titolo definitivo con un contratto fino a giugno 2019. ...

Calciomercato Empoli - ufficiale : Untersee allo Zurigo : Empoli - Joel Untersee saluta l' Empoli e torna allo Zurigo . C'è l'ufficialità, infatti, del prestito della cessione del difensore allo Zurigo. Questa la nota del club toscano: " L' Empoli FC ...

Calciomercato Empoli - Untersee ceduto allo Zurigo : Empoli - Joel Untersee saluta l' Empoli e torna allo Zurigo . C'è l'ufficialità, infatti, del prestito della cessione del difensore allo Zurigo. Questa la nota del club toscano: " L' Empoli FC ...