Brexit | arriva il dl per l' uscita senza accordo

Caos Brexit : arriva il momento della verità - ecco cosa può accadere da stasera : Alle 19 (le 20 in Italia) si consuma a Westminster l’ennesimo momento della verità. Dopo il voto con il quale ha respinto per la seconda volta l’accordo per la Brexit, la Camera dei Comuni è chiamata è decidere se procedere o meno con l’opzione ‘no deal‘, vale a dire l’uscita senza accordo dalla Ue. Il voto si applica però alla sola scadenza del 29 marzo, la data ufficiale fissata per legge. Il testo della ...

Brexit : arriva il primo patto per salvare il Made in Italy : Con la Brexit arriva il primo patto per valorizzare le relazioni commerciali tra l’Italia e la Gran Bretagna che rappresenta una destinazione privilegiata per la produzione agroalimentare italiana. Obiettivo dell’accordo è creare le condizioni per una maggiore competitività della filiera del pomodoro italiano, fondata sul riconoscimento della qualità del prodotto e dell’impegno per condizioni eque e dignitose del lavoro nei campi. Il Regno Unito ...

Brexit - rischio no-deal : a Londra arrivano i kit di primo soccorso : ... con la fiducia nelle prospettive economiche scesa a un minimo di 30 mesi, spesso a causa delle continue preoccupazioni per la Brexit e dei segnali di rallentamento dell'economia europea. Poiché ...