Al Bano | lo sfogo delle figlie Cristel e Romina Carrisi | “Non abbiamo più una casa

(Di martedì 19 marzo 2019), le duedi AlPower, sono state ospiti di Domenica In e hanno raccontato a Mara Venier diversi aneddoti sulla loro vita privata in famiglia e, tra le varie cose, hanno rivelato di non aver più unaa Roma perché la loro madre ha deciso di donarla ad un gruppo di buddisti. “C’è gente che fa meditazione nella mia stanza da letto” ha sbottatotra le risate del pubblico in studio, sorpreso per la rivelazione. “Ormai nonpiù unaa Roma e quando veniamo in città siamo costrette ad andare in hotel perché la nostra l’ha donata ai buddisti”, hanno spiegato ancora le ragazze. “Questa è nostra madre: doveva ripulirsi il Karma” hanno chiosato tra le risate del pubblico e della stessa Mara Venier.L'articolo Al, lo: “Nonpiù una, nostra madre l’ha ...

