Utrecht: arrestato un altro sospettato

La polizia olandese ha fatto sapere di averun secondo uomo, in relazione alla sparatoria avvenuta su un tram a. In una nota, le autorità spiegano che il secondopotrebbe essere coinvolto nei fatti in cui 3 persone sono state uccise e cinque ferite. La polizia conferma anche di aver riportato il livello di allerta aa 4, dal massimo livello di 5, sottolineando però che "ricerche sono ancora in corso nelle vicinanze di 24 oktoberplein" dove è avvenuta la sparatoria.(Di lunedì 18 marzo 2019)

TgLa7 : +++ #Utrecht polizia olandese ha arrestato sospetto killer +++ - MediasetTgcom24 : Utrecht, arrestato l'uomo che ha sparato sul tram #Utrecht - TgLa7 : #Olanda: ricercato a Utrecht era stato arrestato per 'legami Isis' -