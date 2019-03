Stazione Tiburtina | i residenti ' Spostamento ad Anagnina?' autostazione vitale per la

Roma : 2 arresti per spaccio a seguito controlli Stazione Tiburtina : Roma – Due gli arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti nel corso di controlli antidroga effettuati nelle stazioni dedicate alle partenze di pullman. Diverse le persone identificate allo stallo della stazione Tiburtina, tra queste una donna originaria della Nigeria, a bordo di un autobus diretto a Milano, e’ stata trovata in possesso di un involucro in ...