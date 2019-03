Salvini al rapper | apri la mente | fratello!

Salvini nuovo attacco musicale presa di mira la moglie - dal rapper Loge : Ennesimo attacco dal mondo della musica per il ministro Salvini , questa volta presa di mira la moglie . Il testo arriva direttamente dal t rapper Loge Non si contano più gli attacchi giunti dal mondo musicale ai danni del ministro Matteo Salvini , leader della Lega. Attacchi precisi che colpiscono principalmente la persona e il suo modo di pensare sempre diretto, pro-patria e contro l’immigrazione clandestina. La lista degli artisti è ...

Salvini nuovo attacco musicale presa di mira la moglie - dal rapper Loge : Ennesimo attacco dal mondo della musica per il ministro Salvini , questa volta presa di mira la moglie . Il testo arriva direttamente dal t rapper Loge Non si contano più gli attacchi giunti dal mondo musicale ai danni del ministro Matteo Salvini , leader della Lega. Attacchi precisi che colpiscono principalmente la persona e il suo modo di … L'articolo Salvini nuovo attacco musicale presa di mira la moglie , dal rapper Loge proviene da ...

Italo X - il rapper che canta “Io sto con Salvini ” : mistero sulla sua identità (e c’è chi spera che sia solo un troll) : “Io dico che è meglio aiutarli a casa loro”. Inizia con queste parole la canzone di debutto di Italo X, che si intitola proprio Io Sto Con Salvini. Dall’ identità ancora misteriosa e confusa (c’è chi sostiene che sia lombardo, chi veneto), Italo X ambisce a diventare il primo rapper sfacciatamente sovranista e salviniano. In sole 48 ore, tante quante sono trascorse dalla pubblicazione del brano, la curiosità attorno alla figura ...

'Rapper' pro Salvini inganna il web : i suoi 'fan' su facebook non sanno chi sia : Negli ultimi giorni diversi appassionati di hip hop hanno segnalato pubblicamente di aver trovato il like – o il follow, che dir si voglia – alla pagina di un rapper, il cui nome d'arte é 'Italo X', senza però aver mai sentito parlare di lui. Alcuni di questi lavorano nel settore musicale da anni, o sono comunque molto influenti nell'ambiente hip hop. Scorrendo la lista dei "supporter" su facebook del personaggio sopraccitato, é tuttora facile ...

Nicola Zingaretti (PD) : ‘Strapperemo l’egemonia della rete a Salvini e Di Maio’ : Il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti , candidato alla seg rete ria del Partito Democratico, con un’intervista su Fanpage ha spiegato in che modo intendere strappare l’egemonia della rete ai vicepremier Di Maio e Salvini , rispettivi capi di partito del Movimento 5 Stelle e della Lega. Zingaretti : ‘Si riparta dalle persone’ Secondo il presidente della Regione Lazio, il Partito Democratico dovrebbe voltare definitivamente pagina. Esso ...

Nicola Zingaretti : “Ecco come strapperemo l’egemonia della rete a Salvini e Di Maio” : Il presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti, lancia la sua ricetta per sconfiggere, anche sui social e sul web, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il progetto di Zingaretti, spiegato a Fanpage.it, è quello di coinvolgere tutta la comunità delle primarie di marzo, legando il voto a una raccolta "di un numero di cellulare, un'email, un contatto social, per continuare l'esperienza delle primarie anche ...