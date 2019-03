MoBot | il robot che ti porta la spesa | si chiama con un’app e in Italia è già realtà

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Dallaica arriva un aiuto fondamentale per mantenere vitali ma anche per contribuire a ripopolare i centri storici di piccoli borghi medioevali, aumentando la qualità della vita dei cittadini. Succede a Peccioli, borgo dell’alta Valdera, in provincia di Pisa, dove da tempo il Comune si impegna a sostenere la dimensione sociale di ricerca scientifica e innovazione. Qui è in funzione, il carrello dellaico – azionato da una app installata sullo smartphone dell’utente – in grado di trasre merci in maniera sicura e autonoma da un punto qualsiasi di Peccioli, dal parcheggio multipiano a casa dei cittadini oppure all’ingresso di un’attività commerciale., acronimo di Mobile, è stato sviluppato da Mediate Srl, azienda spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna, con il coinvolgimento del suo Istituto di Bioica e grazie al ...

