Migranti e Ong | la direttiva del Viminale

Ong italiana salva 50 Migranti e si dirige verso Lampedusa. Viminale pronto allo stop : Primo braccio di ferro tra una ong italiana e il Viminale sul tema del soccorso ai migranti. La nave Mare Jonio della Mediterranea Saving Humans ha incrociato un gommone in avaria che stava affondando ...

Ong con 49 Migranti a bordo verso l'Italia. Il Viminale : "Direttiva per fermare le azioni illegali delle ong" : A due giorni dal voto in Senato su Matteo Salvini per il caso Diciotti, la nave Ong Mare Jonio, con a bordo una cinquantina di migranti, si sta dirigendo verso l'Italia. È quanto si apprende da fonti vicine alla Mediterranea Saving Humans.Intanto il Viminale fa sapere che è in arrivo una direttiva per "stoppare definitivamente le azioni illegali delle ong". Il ministero dell'Interno sottolinea che il documento ribadirà le ...

