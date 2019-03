corriere

(Di lunedì 18 marzo 2019) Diffuse in tutto il mondo, sono tra lepiù resistenti. Ma anche loro sono in ritirata, come le loro sorelle e gli insetti in generale. Art Shapiro, docente di ecologia alla University of ...

Corriere : L’invasione delle farfalle in California. Milioni di «signore colorate» nell’aria - s_parisi : Basta razzismo. Basta odio. E va fatta chiarezza. #Christchurch non è terrorismo religioso. Non è risposta cristian… - Linkiesta : Facciamo sempre meno figli e ce ne freghiamo delle cause così come delle conseguenze. Il risultato? Abbiamo paura d… -