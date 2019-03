L’Inter si esalta nel derby | l’analisi di Donadoni | “Milan sottotono | il gol di Vecino ha

sportfair

(Di lunedì 18 marzo 2019) L’ex allenatore del Bologna ha analizzato la partita di ieri sera, esprimendo il proprio punto di vista “Il gol diha sicuramente inciso. Quando una squadra arriva a toccare il fondo non può che risalire e la reazione dei giocatori dell’Inter è stata questa, hanno capito che era un punto di non ritorno. Questo aspetto mentale ha fatto la differenza: era il rischio più grande a cui il Milan poteva andare incontro“.Spada/LaPresseE’ la disamina deldella ‘Madonnina‘ vinto 3-2 dai nerazzurri dell’ex giocatore del Milan Robertoospite di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. “L’Inter ha fatto una partita di spessore entrando subito in campo determinata e con la voglia di ribaltare le polemiche legate alla partita con l’Eintracht. Il Milan non ha disputato il primo tempo come ...

SportNewsEU : #Spalletti: “Bravi tutti”. L’allenatore esalta i suoi, sopratutto chi c’era. Riferimento chiaro a #Icardi.… - Salvamarga88 : @tancredipalmeri Ma tutti sti piagnistei per poi domenica vincere il derby e tutti tornano supereroi!!! State facen… - L_Piscitelli : @CucchiRiccardo Certo che è questa. L'Inter è stata spesso nella sua storia così. È una squadra che si abbatte per… -