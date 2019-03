Imane Fadil avvelenata | la procura | Non è esclusa morte naturale

ilgiornale

(Di lunedì 18 marzo 2019) Iltore Greco ha tenuto una conferenza stampa sulladi, una delle testimoni del processo Ruby.Secondo iltore, negli esami fatti susono stati riscontrati anche "valori molto superiori di cromo e molibdeno". Bassi e "non significativi", invece, i valori di "bassi, non significativi". "Gli esami - ha spiegato - sono stati fatti in parte sul sangue che è stato lavato due volte nel corso della degenza e sulle urine". La presenza di antimonio nel sangue 'lavato' ha dato un riscontro di 3 mentre il range è da 0,02 a 0,22 e il cadmio urinario di 7 a fronte di una 'forchetta' di normalità tra 0,1 e 0,9. Anche il cromo è presente in maniera massiccia. "Non so cosa vogliano dire questi dati, ma non è vero, come riportato da alcuni media, che le tracce di questi metalli sono basse", ha precisato Greco. Iltore aggiunto Tiziana Siciliano ha ...

marcotravaglio : TUTTE COINCIDENZE Avendo perso conoscenza da un pezzo, B. giura di non aver “mai conosciuto” Imane Fadil. Naturalm… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Giri. “Dopo una serata ad Arcore le dissi di non finire in giri strani” (Emilio fede sulla… - petergomezblog : Imane Fadil, il verbale: “Un siriano mi pregò di tornare da Berlusconi e ritrattare per soldi” -