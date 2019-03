Il numero dei morti per le alluvioni in Indonesia è salito a 79

Serale Amici - svelato il numero dei posti ufficiale : i concorrenti a rischio : concorrenti Serale Amici 18, le ultime anticipazioni sulla fase finale Quanti sono i posti al Serale di Amici 18? Siamo certi che questa domanda ha fatto capolino nella vostra mente almeno una volta, vedendo assegnare le felpe verdi. È un dubbio che attanaglia soprattutto chi non ha ancora visto il suo concorrente preferito in verde. […] L'articolo Serale Amici, svelato il numero dei posti ufficiale: i concorrenti a rischio proviene da ...

Wired è in edicola : che cosa c’è nel numero dei 10 anni : Come racconta il direttore nel suo editoriale, 10 anni fa andava in edicola il primo numero di Wired Italia. Quella che in origine era “solo” una rivista, in questi 10 anni si è evoluta in un mondo che comprende il sito, gli eventi (Wired Next Fest, Wired Health, Wired Trends, per esempio), servizi di consulenza alle aziende e altre novità più o meno top secret. Ma è proprio per omaggiare le nostre origini che abbiamo voluto ...

Maltempo Campobasso - emergenza vento : anche oggi numerosi interventi dei vigili del fuoco : A causa dell’emergenza vento, anche oggi sono stati numerosi gli interventi di messa in sicurezza eseguiti dal personale dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Campobasso e dei due distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano: oltre ad alberi o rami e tegole pericolanti, si sono registrati incendi di sterpaglie nel Comune di Campomarino. Divelta la copertura di un tetto in Via San Giorgio a Civitacampomarano: oggi il ...

Sanità : il calo del numero dei medici di famiglia riduce l’aspettativa di vita : La carenza di medici di famiglia è sotto i riflettori in Italia un giorno sì e un giorno no: anche la popolazione in camice invecchia e le proiezioni sui pensionati in uscita dalla professione spaventano soprattutto se si pensa alla difficoltà di garantire un turnover. Ma il problema è sentito a ogni latitudine e a prevalere alla fine sono perlopiù ragionamenti di tipo economico, quando si programma il fabbisogno territoriale di questa categoria ...

Francia : 14esimo sabato di protesta - ma il numero dei Gilet Gialli è in calo : 16/02/2019 - 17:31 Che sia dovuto alla noia o all'astuzia politica di Macron e del suo "grande dibattito nazionale" che continuerà fino a metà marzo, la protesta dei Gilet Gialli sembra ormai aver definitivamente perso la propria spinta iniziale. Il 17 ...

Oro Banca D’Italia : valore in euro - numero e storia dei lingotti : Oro Banca D’Italia: valore in euro, numero e storia dei lingotti Non si sa se l’idea di Borghi di specficare che l’oro della Banca d’Italia sia solo italiano, per poterlo forse usare come strumento di politica economica interna, sia apoggiata da larghe fasce della maggioranza o meno. Ma non è un’idea nuova. Del resto l’Italia è il terzo Paese al mondo con più riserve d’oro nei propri forzieri. Si tratta ...

Lazio-Siviglia - sale a 5 il numero dei feriti per la rissa. Indaga la Digos : ROMA - E' salito a cinque tifosi feriti il bilancio della maxi rissa andata in scena ieri sera nel quartiere Monti, in pieno centro storico a Roma. Oltre ai tre giovani soccorsi ieri sera, due dei ...

Forte vento a Taranto : numerosi interventi dei vigili del fuoco : Sono stati diversi gli interventi dei Pompieri a Taranto a causa delle raffiche di vento che hanno provocato la caduta

Istat : cala il numero dei pensionati ma sale il reddito medio | Alle donne in media 6mila euro in meno all'anno : In media il reddito pensionistico lordo arriva a 17.886 euro, in aumento di 306 euro sull'anno precedente. Le donne sono il 52,5%.

Gli Stati Uniti aumenteranno il numero dei loro soldati in Polonia : L’ambasciatrice statunitense in Polonia Georgette Mosbacher ha detto in un’intervista al Financial Times che gli Stati Uniti aumenteranno il numero dei loro militari presenti nel paese. Da tempo la Polonia chiede che gli Stati Uniti rafforzino la loro presenza militare per poter fronteggiare

Taglio al numero dei parlamentari : primo sì in Senato : ... il fatto che ci sono due camere che fanno le stesse cose e il fatto che siamo l'unico Paese al mondo in cui un ramo del Parlamento non usa il suffragio universale per essere eletto'. Il Taglio agli ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : taglio del numero dei parlamentari - M5S procede - 8 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: La Francia richiama l'ambasciatore in Italia; Tonfo a piazza Affari; la Franzoni ritorna in libertà , 8 febbraio 2019, .

Approvato il DDL che riduce il numero dei parlamentari : Con 185 voti a favore, 54 voti contrari e 4 senatori che hanno preferito astenersi, il Senato ha Approvato oggi il disegno di legge che punta a ridurre il numero dei parlamentari della Repubblica Italia: 400 deputati invece di 630 e 200 senatori invece degli attuali 315.Il cosiddetto Ddl Tagliapoltrone, come lo ha definito il vicepremier Luigi Di Maio, ha quindi superato l'esame al Senato, ma dovrà ora passare alla Camera per l'approvazione ...

