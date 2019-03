Salvini ' Riforma del diritto di famiglia e alla Cina non svenderemo i dati sensibili'

Ddl Pillon - Salvini : “Richieste di ritiro? È buon punto di partenza. Migliorabile - ma diritto di famiglia va riformato” : Nel corso di una conferenza stampa al Senato, Matteo Salvini ha di fatto escluso il ritiro del contestato disegno di legge Pillon, su separazione e affido condiviso. “Si può migliorare, è un buon punto di partenza, ma bisogna mettere mano al diritto di famiglia”, ha rivendicato il ministro dell’Interno, rispondendo a una domanda sul possibile ritiro ddl Pillon. “Il disegno di legge è emendabile – ha proseguito il ...

Legittima difesa - alla Camera via libera alla riforma Salvini. Tensione tra i 5 Stelle : alla Camera nessun rischio numeri; poi la legge dovrà tornare al Senato. Una trentina i parlamentari del Movimento in dissenso

Migranti - Fratoianni : “Con Salvini sdoganato razzismo”. Schlein : “Sono suoi amici a bloccare riforma in Europa” : “Siamo un paese nel quale il razzismo è sdoganato dalle parole delle istituzioni. Con Salvini il razzismo diviene senso comune, ci vuole una grande risposta civile e culturale. Guardando il confronto fra i candidati alla segreteria Pd,vedo però un balbettio imbarazzante”. È la severa critica ai dem di Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, che ha parlato a margine del convegno “Migrare è umano”. ...

Autonomie - Salvini accelera : si faccia o blocco tutto |Di Maio : "Ok alla riforma ma non sia spacca-Italia" : Il vicepremier leghista accelera nel vertice notturno con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader pentastellato, che però puntualizza: "Ok alla riforma ma non sia uno spacca-Italia".

M5s - Berlusconi : “Più vicini a noi dopo Diciotti? Non m’importa - Salvini li lasci. Come nel ’94 serve riforma giustizia” : Dalla maggioranza all’opposizione, tutti sulla giustizia sembrano usare le parole e i comportamenti di Berlusconi, dal M5s che nega l’autorizzazione a procedere ai giudici sul caso Diciotti a Salvini, all’ex leader del Pd, Matteo Renzi, e i suoi che attaccano la magistratura e parlano di ‘giustizia a orologeria’, fino al leader leghista in fuga dal processo. Così è Berlusconi stesso a rilanciare: “Le ...

Coni - a Roma presentata la riforma Sport e Salute. Le parole di Giorgetti - Malagò e Salvini : Lo ero dal primo giorno perché conosco bene quel mondo. Il grande errore sarebbe quello di non portare rispetto a qualsiasi altra candidatura, soprattutto quella di un paese come la Svezia che non ha ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Salvini “Riforma Fornero una schifezza” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Salvini “Riforma Fornero una schifezza” Riforma Fornero una schifezza, Salvini ancora duro Pensioni ultima ora: Quota 100, Salvini “Riforma Fornero una schifezza” Pensioni ultima ora: l’approvazione del decreto avvenuto lo scorso 17 gennaio dopo il quale entreranno in vigore le novità in materia previdenziale non placa le polemiche. Lo schema è simile a quello che si ripete da più di un anno. Prima e dopo le ...

Decretone - Salvini : "Ci sarà la riforma della governance di Inps e INAIL" : "Ci sarà la riforma della governance di Inps e INAIL, con gestioni collegiali e non monocratiche perché tre o cinque persone lavorano meglio di una". Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini ...