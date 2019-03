Nicola Amoruso | ' Allegri è un grande allenatore | punto e basta'

Blastingnews

(Di domenica 17 marzo 2019) La rimonta della Juventus ai danni dell'Atlético Madrid, ha impressionato gli addetti ai lavori che non hanno lesinato commenti al miele dopo aver pesantemente denigrato squadra eper la sconfitta dell'andata al Wanda Metropolitano.Tra coloro che hanno analizzato la vittoria per 3-0 contro il colchoneros e il futuro percorso in Champions League della Vecchia Signora c'è anche l'ex bianconeroL'analisi del ritorno L'ex attaccante nell'intervista rilasciata a TuttoJuve.com ha raccontato che, conoscendo l'ambiente, si aspettava unaprestazione all'Allianz Stadium, ma predire un capovolgimento del risultato non era facile, anche se i bianconeri non sono nuovi ad imprese del genere. Cristiano Ronaldo, esperto in materia di Champions League, ha accentuato ulteriormente nel gruppo la voglia di andare oltre i propri limiti. La batosta rimediata in Spagna è ...

