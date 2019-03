Marzo pazzo | 3 gradi in più e l' Italia fiorisce

Clima - Coldiretti : “Tre gradi in più nel Marzo pazzo e l’Italia fiorisce” : Mai cosi’ pazzo il mese di marzo con temperature minime e massime superiori di tre gradi rispetto alla media che hanno fatto esplodere una del tutto insolita contemporanea fioritura delle diverse specie di piante, mentre nei prati sono arrivate in forte anticipo primule viole e margherite. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sulla base dei dati Ucea relativi alla prima decade con l’innalzamento della colonnina di ...

Previsioni Meteo - Marzo pazzo : weekend di caldo senza precedenti al Nord - sulle Alpi sembra già estate ma per San Giuseppe tornano freddo e neve : 1/11 ...

' Marzo pazzo' : il Molise investito in pieno dalla perturbazione atlantica : Fortissime raffiche di vento da ieri sera, grandinate su Isernia e provincia, neve ad Agnone e in quota, temperature molto al di sotto della media stagionale CAMPOBASSO. Temperature giù di oltre 10 ...

Meteo - Marzo pazzo : tornano neve e piogge - specialmente a Nord : Perturbazione già in atto su Liguria, Lombardia e Piemonte: neve sulle Alpi. Stabile al Centro-sud ma con venti in rinforzo. Temperature in calo rispetto agli ultimi giorni.Continua a leggere