La squadra di Simone Inzaghi è tornata a fare la Lazio

laprimapagina

(Di domenica 17 marzo 2019) Lasi impone 4-1 sul Parma all’Olimpico. Alla vigilia aveva chiesto di porre fine agli “errori”: “voglio una

Laprimapagina : Riscatto per la squadra di Simone Inzaghi dopo il pari amaro di Firenze - simone_turci : RT @matteorenzi: Oggi Nicola Zingaretti inizia il suo lavoro come Segretario Nazionale del Pd. Un abbraccio a lui e a tutta la squadra che… - michelagiacco : RT @GabrieleLecce: il tour de papel!! #Repost amorosoof with get_repost ··· ...una squadra fortissimi.. prossima serie su Netflix ahahahh… -