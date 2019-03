ilnapolista

(Di domenica 17 marzo 2019) Ancelotti e il suo staff hanno molta fiducia in lui L’amnesia del Napoli rischia di far passare in secondo piano gli aspetti positivi della, gli aspetti positivi di Napoli-Udinese. Che si chiamano soprattutto Amine DriesAncelotti e il suo staff stanno aspettando da mesi il tedesco di origini libanesi. È un signor giocatore, e loro lo sanno bene. In conferenza il tecnico ha elogiato il suo impegno in allenamento. Questa sera, nei 55 minuti in cui è stato in campo, soprattutto nei primi 26, ha dato sfoggio del proprio repertorio. Che è tecnica, qualità, visione di gioco, capacità di giocare con i propri compagni. Ha segnato la prima rete con un delizioso destro sul palo lontano. Ed è entrato nell’azione del secondo gol. Un gol alla Ancelotti, un gol che è il marchio di fabbrica di questa squadra: quattro passaggi, in verticale, e si va in ...

QuiMediaset_it : La splendida @carmelitadurso svela lo studio di #LiveNonELaDurso! Siete pronti per la prima puntata? Appuntamento a… - napolista : La splendida serata di Younes e Mertens Ancelotti e il suo staff sono consapevoli delle qualità del tedesco. Già a… - SSCNapoliNews : La splendida serata di Younes e Mertens -