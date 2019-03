Formula 1 | Drive to Survive - recensione

eurogamer

(Di domenica 17 marzo 2019) "Quando un pilota inizia ad avere paura, deve smettere di fare questo lavoro". Questo il concetto con cui si apre la prima puntata di1:to, il nuovo documentario a episodi di Netflix, interamente dedicato al circus della1.Una serie che, sulla falsariga di quella recentemente dedicata alla Juventus, indugia all'interno dei team e della vita privata di dirigenti e piloti, raccontando un aspetto della massima serie motoristica, che spesso non è mostrato in televisione.Sviluppata su dieci puntate, la serie TV segue Gran Premio dopo Gran Premio tutta la stagione 2018 appena passata, focalizzando però - in maniera molto intelligente - l'attenzione su moltissime figure e team di seconda fascia, evitando scuderie top come Ferrari e Mercedes (eccezione fatta per la Red Bull) mediaticamente più conosciute e sotto i riflettori.Leggi altro...

