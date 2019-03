Diciotti non si può sostenere che Salvini abbia agito ' per ragioni di sicurezza nazionale'

Diciotti - la bomba di Dagospia : "Perché Salvini non reagisce". Il vergognoso ricatto giudiziario del M5s? : Come mai Matteo Salvini ha incassato (quasi) in silenzio il rinvio dei bandi di gara sulla Tav? Prima opzione: perché il vicepremier della Lega sa che in fondo si tratta di un nulla di fatto e non di una sconfitta, di un modo scaltro (peraltro suggerito da un suo stesso strettissimo collaboratore, i

Tav - guerra Di Maio-Salvini. Luigi : non posso fallire. M5S avvisa Matteo sulla Diciotti : Mercoledì notte, Palazzo Chigi. Luigi Di Maio, camicia un po' sbottonata e senza cravatta d'ordinanza, dice a Matteo Salvini: «Se perdo questa partita non c'è...

Diciotti - Toninelli : “Voto di scambio M5s-Lega? Barzelletta - non siamo mica il Pd”. Battibecco con Giannino su Tav : “Voto di scambio tra M5s e Lega su caso Diciotti? E’ una Barzelletta, non abbiamo proprio l’impostazione umana di confondere argomenti differenti tra loro. Un conto è il caso Diciotti, trattato collegialmente dal governo. Un conto sono tutte le altre questioni. E poi non siamo mica il Pd“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ...

Diciotti - il grillino Patuanelli svela il patto con Salvini : "Se non lo salvavamo si tornava al voto e noi..." : È un big grillino a svelare il terrore del Movimento 5 Stelle e il motivo per cui i vertici pentastellati hanno tifato per il "salvataggio" di Matteo Salvini sul processo per il caso Diciotti. "C'era il rischio di andare ad elezioni anticipate", confida a chiare lettere Stefano Patuanelli, president

Diciotti - Meloni : "M5s ha fatto l'unica cosa che poteva fare - non credo a scambio con Tav" : Nel corso dell'intervista si è soffermata anche sui temi di politica interna, in particolar modo la Tav. 'La maggioranza sta facendo il gioco delle tre carte. Non ho avuto modo di chiedere ...

Nave Diciotti - 41 migranti chiedono risarcimenti a Salvini e Conte Mattarella : «I Paesi non si chiudano» : Il ricorso è stato presentato da uno studio legale a nome di 41 migranti, tra cui un minore, che erano a bordo della Nave e che ora chiedono un risarcimento tra i 42mila e i 71mila euro. Salvini: «Risarcimento? Al massimo un Bacio Perugina»

Non solo Diciotti - dalla Consulta alla accusa di vilipendio : tutte le grane giudiziarie del governo : gli attriti nella maggioranza 04 febbraio 2019 Diciotti, Salvini: scambio con Tav? No, è vecchia politica Caso Diciotti anche per Conte, Di Maio e Toninelli? La Giunta per le immunità del Senato, con ...

M5s - Berlusconi : “Più vicini a noi dopo Diciotti? Non m’importa - Salvini li lasci. Come nel ’94 serve riforma giustizia” : Dalla maggioranza all’opposizione, tutti sulla giustizia sembrano usare le parole e i comportamenti di Berlusconi, dal M5s che nega l’autorizzazione a procedere ai giudici sul caso Diciotti a Salvini, all’ex leader del Pd, Matteo Renzi, e i suoi che attaccano la magistratura e parlano di ‘giustizia a orologeria’, fino al leader leghista in fuga dal processo. Così è Berlusconi stesso a rilanciare: “Le ...

Caso Diciotti : Gasparri - 'richiesta archiviazione Procura? Non mi sorprende' : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - "Non mi sorprende la richiesta di archiviazione della Procura di Catania per il premier Conte e i ministri Di Maio e Toninelli". Lo ha detto all'Adnkronos Maurizio Gasparri, Presidente della Giunta per l'autorizzazione a procedere del Senato, commentando la notizia del

Diciotti - Bongiorno : Salvini non ha eluso la legge - ha fatto anche l’interesse dei migranti : La ministra della Pubblica amministrazione ospite degli studi romani del Corriere intervistata da Tommaso Labate. In studio Alessandra Arachi che selezionerà le domande su Twitter con l’hashtag #corrierelive

