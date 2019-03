Cocaina e soldi in casa | nei guai una coppia | lui arrestato | lei denunciata

corrieresalentino

(Di domenica 17 marzo 2019) ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

_Carabinieri_ : I #Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno arrestato due persone per spaccio di sostanze stupefacenti: in casa… - BernyZb : RT @_Carabinieri_: I #Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno arrestato due persone per spaccio di sostanze stupefacenti: in casa aveva… - TerlizziGerardo : RT @_Carabinieri_: I #Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno arrestato due persone per spaccio di sostanze stupefacenti: in casa aveva… -