Chi è Abdul Aziz, il rifugiato afghano che ha affrontato e fatto fuggire Brenton Tarrant

(Di domenica 17 marzo 2019) Ha distratto il killer, evitato i suoi proiettili e poi lo ha messo in fuga: da ieri, 48enne originario di Kabul scappato 25 anni fa dall’Afghanistan come, in Nuova Zelanda è un eroe. È lui l’uomo che è riuscito ad arginare la follia suprematista dinella seconda moschea, a Linwood, quella dove sono morte 7 persone delle 49 totali: potevano essere molte di più, lo ha detto anche la premier Jacinda Ardern («L’attentatore voleva proseguire il suo attacco»), senon si fosse scagliato contro l’assalitore, fino a farlo scappare. I testimoni già ieri avevano raccontato che un uomo aveva fronteggiato il terrorista. Ora sappiamo chi è.Erano quasi le 14 quando l’Imam della moschea di Linwood, Latef Alabi, ha interrotto la preghiera: fuori dalla finestra c’era un uomo con una sorta di divisa militare nera e un’arma in mano, «sembrava un poliziotto». Quando accanto a lui ha visto due corpi e ha sentito l’uomo gridare oscenità, ha capito che si trattava di qualcos’altro, «che era un killer». L’imam ha urlato ai fedeli di abbassarsi, non tutti l’hannosubito: uno sparo ha rotto la finestra colpendo la prima persona e così è iniziato il secondo atto dell’attacco di. Maha reagito. «Gli è andato addosso, è riuscito sopraffarlo, ed è così che ci siamo salvati», ha raccontato Alabi.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...