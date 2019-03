Charles Leclerc | F1 GP Australia 2019 | “La macchina era difficile da guidare | ma non

Charles Leclerc - F1 GP Australia 2019 : “Il quinto posto? Colpa mia - ho commesso degli errori in Q3” : quinto tempo nel primo turno di qualifiche in carriera con la Ferrari: è questo l’esito del time-attack in Australia, sul tracciato di Melbourne, per il monegasco Charles Leclerc. Il nuovo alfiere della Rossa, anche per via di un Q3 non perfetto, ha concluso in quinta posizione a quasi 1″ dalla Mercedes di Lewis Hamilton, in una giornata negativa anche per questo in casa della scuderia di Maranello. “Come risultato, non sono ...

Charles Leclerc - F1 GP Australia 2019 : “Contento del lavoro svolto al mattino - un po’ meno degli short run del pomeriggio” : La prima giornata di prove libere ufficiali del Gran Premio d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale di Formula 1, si è chiusa con un convincente Lewis Hamilton in testa sia nella prima che nella seconda sessione. In casa Ferrari c’è invece ancora da lavorare in vista delle qualifiche e della gara alla luce dei tempi messi a segno quest’oggi. Il nuovo pilota della Rossa Charles Leclerc si è ben comportato specialmente nelle ...

Charles Leclerc F1 GP Australia 2019 : “Spingerò per conquistarmi il ruolo di numero uno in squadra” : Charles Leclerc è tra gli osservati speciali del prossimo Mondiale 2019 di Formula Uno. Il pilota monegasco, nuovo alfiere della Ferrari, è pronto a raccogliere la sfida, cercando di apprendere nel più breve tempo possibile cosa voglia dire correre per il team più prestigioso e rinomato del Circus e il primo banco di prova sarà a Melbourne (Australia), sede del primo round iridato (17 marzo). Reduce da un’annata, quella dell’esordio, ...

Charles Leclerc : Ferrari - padre e Instagram. Chi è il pilota : Charles Leclerc: Ferrari, padre e Instagram. Chi è il pilota Chi è Charles Leclerc Il giovane pilota monegasco è al suo secondo anno in Formula 1. Il ventunenne è passato al team Ferrari dopo l’anno di ambientamento in Sauber. Sta a lui ora dimostrare quanto vale e se il suo passato nella Ferrari Driver Accademy lo ha preparato a scrivere la storia della F1. Charles Leclerc: Carriera Charles iniziò la sua carriera nei kart nel 2005 ...

F1 - Mondiale 2019 : quanti soldi guadagna Charles Leclerc? Stipendio - sponsor e tutte le entrate : Il Mondiale F1 scatterà nel weekend del 15-17 marzo con il GP d’Australia, al circuito Albert Park di Melbourne incomincerà finalmente la stagione dopo il lungo inverno e i piloti scenderanno in pista per iniziare la lunga battaglia che durerà per l’intera stagione. Gli atleti, però, non si confrontano solo in pista ma si sfidano anche a suon di soldi, gli ingaggi sono particolarmente consistenti nella categoria regina ...

F1 - Mondiale 2019 : Charles Leclerc il predestinato. Il fenomeno monegasco che sogna di emulare il Lewis Hamilton del 2007 : Lewis Hamilton è stato l’ultimo debuttante in Formula Uno capace di lottare per il Mondiale, il britannico salì al volante della McLaren dopo essere passato dalle categorie inferiori e fu subito assoluto protagonista nella massima categoria automobilistica: l’allora 22enne conquistò addirittura nove podi consecutivi a inizio stagione (con due vittorie consecutive in Nord America) e fu in lotta per il titolo fino all’ultimo ...

F1 - Charles Leclerc sul debutto del Mondiale 2019 : “Sarà una gara speciale a Melbourne - non vedo l’ora di correre” : Charles Leclerc è senza dubbio tra gli osservati speciali del prossimo Mondiale 2019 di Formula Uno. Il pilota monegasco, nuovo alfiere della Ferrari, è pronto a raccogliere la sfida, cercando di apprendere nel più breve tempo possibile cosa voglia dire correre per il team più prestigioso e rinomato del Circus. Reduce da un’annata, quella dell’esordio, ottima con i colori dell’Alfa Romeo-Sauber condita da dieci top-10 centrate, ...

F1 - Charles Leclerc : “Sarà una gara molto speciale per me - il debutto con la Ferrari a Melbourne” : Tutto pronto per l’inizio del Mondiale di F1: domenica l’esordio stagionale, come di consueto in quel di Melbourne (Australia). Sarà il debutto vestito di Rosso per Charles Leclerc: il pilota monegasco inizierà ufficialmente la sua avventura in Ferrari. Queste le sue parole, come riportate da Marca, alla vigilia del week-end australiano: “Ovviamente questa sarà una gara molto speciale per me perché sarà il mio debutto con la ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel-Charles Leclerc la coppia migliore per la Ferrari? Vantaggi e svantaggi del duo del Cavallino Rampante : I test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna) sono stati il primo banco di prova. Poco si è potuto capire perché spesso e volentieri, specie i team di spessore, trasformano la pista in un grande tavolo da poker dove il bluff è all’ordine del giorno. Niente scala reale o scala a colore, forse qualche full o doppia coppia… Sì perché al di là del cronometro, il numero a cui maggiormente le scuderie hanno badato sono stati i chilometri ...