Auguri Trap | monumento del calcio italiano | ' una sola partita vorrei rigiocare | quella

"Un maestro per tutti noi" - gli Auguri di Mancini al Trap : "auguri Trap, allenatore vincente e gentiluomo! 80 anni sono un grandissimo traguardo. Sei un maestro per tutti noi, ma non sono mai riuscito a imparare a fischiare come fai tu". Il ct della Nazionale ...

Trap80 Auguri/2 : Moreno e la Corea - col Var avresti un Mondiale in bacheca : Eravamo in Giappone, ad una settimana dall'inizio della Coppa del mondo del 2002. Giovanni Trapattoni si fece portare un caffè e cominciò a parlare di cosa avrebbe fatto per arrivare in forma alla partita inaugurale del torneo dell'Italia. Era carico, fiducioso, ...

Trap 80 Auguri/2 : l'intervista in doccia - il gavettone alla moglie - le urla in hotel - la cazzata di Cagliari e quel carneade... : Te ne voglio un sacco, oltre la stima, e tu lo sai perché almeno la metà di questi tuoi e tra un poco anche miei ottant'anni l'abbiamo in qualche modo condivisa lungo le strade del mondo. Sarebbe ...