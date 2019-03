WTA Indian Wells | Kerber in finale contro la sorpresa Andreescu | sconfitta Svitolina!

WTA Indian Wells : Kerber in semifinale - fatta fuori Venus Williams in due set : WTA Indian Wells, è la tedesca Angelique Kerber l’ultima semifinalista del torneo americano: sconfitta Venus Williams Angelique Kerber approda alle semifinali del torneo di Indian Wells. Sul cemento americano la tennista tedesca ha vinto una bella gara contro Venus Williams, in due set combattuti. 7-6 6-3 per la Kerber che ha dunque passato il turno ed andrà ad affrontare la svizzera Bencic in semifinale con i favori del pronostico ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : completati i quarti di finale. Vittorie per Belinda Bencic ed Angelique Kerber : Si sono completati i quarti di finale del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: nella notte italiana è scesa in campo la parte alta del tabellone, che ha visto le Vittorie dell’elvetica Belinda Bencic sulla ceca Karolina Pliskova, e della tedesca Angelique Kerber sulla statunitense Venus Williams. Nella prima sfida la svizzera Belinda Bencic, testa di serie numero 23, supera in tre set la boema Karolina Pliskova, quinta favorita ...

WTA Indian Wells - la Pliskova è out : exploit di Belinda Bencic : Belinda Bencic ha vinto il proprio quarto di finale del torneo WTA di Indian Wells, in semifinale affronterà Kerber o Venus Williams Belinda Bencic approda alle semifinali del torneo WTA di Indian Wells sul cemento americano. La tennista svizzera ha avuto la meglio, contro pronostico, della collega Karolina Pliskova. Una gara molto combattuta quella di questa sera, vinta dalla Bencic 6-3 al terzo set dopo che la Pliskova aveva provato a ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : scattati i quarti di finale. Rimonta vincente di Elina Svitolina - out Garbine Muguruza : Sono scattati i quarti di finale del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: nella notte italiana è scesa in campo la parte bassa del tabellone, offrendo due incontri molto diversi tra loro. Nella prima sfida dominio della canadese Bianca Vanessa Andreescu che spazza via la spagnola Garbine Muguruza, mentre nella seconda grande equilibrio tra l’ucraina Elina Svitolina e la ceca Marketa Vondrousova, con la prima che la spunta dopo una ...

WTA Indian Wells – Svitolina vola in semifinale : l’ucraina batte in rimonta Vondrousova : Elina Svitolina vince in rimonta ai quarti di finale del torneo WTA di Indian Wells: l’ucraina manda al tappeto Vondrousova Sfida intensa e difficile, per Elina Svitolina, nella notte italiana nel torneo WTA di Indian Wells. L’ucraina numero 6 al mondo ha dovuto rimontare dopo aver perso il primo set contro la ceca Vondrousova, numero 61 del ranking WTA. Al termine di una lotta durata due ore e 13 minuti, Svitolina è riuscita ...

WTA Indian Wells - Andreescu disintegra Muguruza : un solo game per la spagnola! : Garbine Muguruza è stata distrutta dalla 18enne Bianca Vanessa Andreescu, un incontro senza storia in quel di Indian Wells Bianca Vanessa Andreescu ha letteralmente dominato contro Garbine Muguruza ai quarti di finale di Indian Wells. La giovanissima canadese, soli 18 anni, ha vinto l’incontro approdando in semifinale, con un punteggio schiacciante: 6-0, 6-1. La spagnola Muguruza è stata dunque disintegrata dall’avversaria, con ...

WTA Indian Wells – Venus Williams regola Barthel : Pliskova soffre e batte Kontaveit al terzo set : Venus Williams e Karolina Pliskova accedono ai quarti di Indian Wells: la ‘Venere’ regola Barthel, Pliskova soffre ma supera Kontavei al terzo set Quasi 39 anni e non sentirli! Venus Williams continua ad insegnare tennis nonostante l’età e nonostante si trovi ad affrontare tenniste come Mona Barthel, di 11 anni più giovani di lei. La ‘Venere’ trionfa in due set sulla tedesca con un doppio 6-4, staccando il pass per i quarti di ...

WTA Indian Wells – Muguruza e Svitolina - che sofferenza! Entrambe ai quarti al terzo set : Garbine Muguruza ed Elina Svitolina staccano il pass per i quarti di Indian Wells: la spagnola supera Bertens, l’ucraina ha la meglio su Barty. Entrambi i successi arrivano dopo un combattuto terzo set Indian Wells si conferma un torneo alquanto ostico per le big del tabellone femminile. Dopo le sconfitte di Wozniacki e Kvitova, nonché il ritiro di Serena Williams, nella notte italiana sono arrivate le eliminazioni di Osaka e Halep, prime ...

WTA Indian Wells – La notte fatale dei numeri 1! Dopo Djokovic ko anche Osaka : la giapponese sconfitta da Bencic : Naomi Osaka ko negli ottavi di finale dei Indian Wells: la tennista nipponica si arrende in due set ad una straordinaria Belinda Bencic notte di Indian Wells fatale per i numeri 1. Dopo la sconfitta di Novak Djokovic nel singolare maschile, battuto da Philipp Kohlschreiber, abbandona il torneo anche Naomi Osaka, numero 1 del ranking mondiale femminile. La tennista nipponica si è arresa in 1 ora e 7 minuti di gioco ad una straordinaria ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : fuori Osaka e Halep! Le giovani rampanti si prendono la scena - avanti anche Kerber e Muguruza : Sorprese e battaglie a volontà negli ottavi di finale femminili giocati nella giornata appena trascorsa al WTA Premier Mandatory di Indian Wells. Escono di scena le prime due giocatrici del mondo, la giapponese Naomi Osaka e Simona Halep: se l’una manterrà la vetta del ranking mondiale, l’altra scivolerà almeno al terzo posto, e potrebbe scendere ancora in caso di risultati positivi di altre. Il giorno, in terra americana, comincia ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : i risultati di lunedì 11 Marzo. Osaka - Pliskova e V.Williams agli ottavi : Si completano i match di terzo turno nel torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells. Qualificazione agli ottavi di finale per la numero uno del mondo, Naomi Osaka, che supera in due set l’americana Danielle Collins. Adesso per la giapponese ci sarà una sfida complicata con la svizzera Belinda Bencic, che ben si è comportata con la russa Ekaterina Alexandrova, la quale non è riuscita a ripetersi dopo la vittoria su Caroline ...

WTA Indian Wells – Naomi Osaka e Venus Williams volano agli ottavi : Collins e McHale ko in due set : Naomi Osaka e Venus Williams staccano il pass per gli ottavi di finale del torneo WTA di Indian Wells Se Serena Williams è stata costretta al ritiro nel torneo Wta di Indian Wells, la sorella Venus sta continuando con soddisfazione il suo percorso sui campi in cemento statunitensi. La più grande delle sorelle Williams ha battuto in due set la connazionale McHale, staccando così il pass per gli ottavi di finale, nei quali sfiderà Barthel. ...

WTA Indian Wells – Sabalenka non dà scampo alla Tsurenko - la bielorussa accede al turno successivo : Tutto semplice per la tennista bielorussa, che accede così agli ottavi di finale dove affronterà Angelique Kerber Prosegue la marcia di Aryna Sabalenka nel torneo WTA di Indian Wells, la bielorussa non dà scampo all’ucraina Tsurenko superandola in due set con il punteggio di 6-2, 7-5. Una grande dimostrazione di forza della numero 9 del mondo, che impiega un’ora e ventiquattro minuti per staccare il pass per gli ottavi di ...

WTA Indian Wells – Pliskova agli ottavi sul velluto - asfaltata la francese Bonaventure in due set : Tutto semplice per la ceca nel match dei sedicesimi di finale contro la Bonaventure, sconfitta in un’ora e dieci minuti di gioco per 6-3, 6-2 Successo esaltante per Karolina Pliskova nei sedicesimi di finale del torneo WTA di Indian Wells, la ceca infatti piega senza faticare la francese Bonaventure in due set. Risultato mai in discussione, con la numero 5 del ranking che prende in mano il pallino del gioco fin dai primi scambi, per ...