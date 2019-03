Roma | per superare i campi rom la Raggi manda l’esercito e non gli aiuti

Roma - mega offerta del Real per Zaniolo : la cifra : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, il Real Madrid fa sul serio per Nicolò Zaniolo come potenziale rinforzo per giugno. 'Florentino Perez ha mandato i suoi uomini a studiarlo da vicino ed è pronto a una mega ...

Roma - pullman Cotral finisce fuori strada : paura per 30 studenti : Non è ancora chiaro come il pullman del Cotral sia finito fuori strada ma lo spavento è stato enorme, soprattutto per i circa 30 studenti che erano a bordo. Poco dopo le 14 un mezzo...

Sciopero generale edili - 15mila persone a Roma : 'Bisogna rilanciare l'economia e avviare i cantieri, le risorse, i soldi ci sono: è criminale non spenderli, così si ammazza l'economia. Serve la volontà politica per farlo', gli fa eco il segretario ...

Roma - neonato di un mese trovato morto : la madre lo aveva lasciato a una vicina per fuggire all'estero : neonato di appena un mese trovato morto a Tor San Lorenzo, vicino Roma. Il piccolo, figlio di una romena di 21 anni, era in casa, a dare l'allarme alle 8,30 la vicina di casa, una 63enne,...

In piazza per il clima in 123 Paesi Raggi contestata a Roma : ... sin dal mio discorso di insediamento alle Camere, ho sempre posto l'Italia al centro dei Paesi più sensibili per il climate change, per il rispetto dell'accordo di Parigi e per l'economia circolare -...

Roma : programma e deviazioni autobus per il fine settimana : Roma – A Roma domani, dalle 7 alle 17.30, per lavori di manutenzione, sara’ chiusa al traffico via di Ripetta, tra via Borghese e via del Clementino. Deviate le linee di bus. Domenica, dalle 7 alle 19, per la Festa di San Giuseppe, sara’ chiusa al transito via Andrea Doria, tra via Ruggero di Lauria e largo Trionfale. Deviate le linee di bus. Domenica, dalle 9.30 alle 11, nel quartiere Talenti e’ in programma una corsa ...

Global Strike for Future - lo sciopero per il clima visto dai bambini in piazza a Roma : “Ho paura che la terra muore o si secca” : “Ho paura che la terra muore”. Francesco, sette anni, di origine indiane, parla con la voce bassa e gli occhi a terra. È venuto con la mamma Jenny, e ora affolla anche lui questa piazza di Roma ai piedi dei Fori imperiali, inondata di sole e di gente. Tanta, tantissima, molto più delle 5mila persone annunciate alla questura per la manifestazione Strike for Future in difesa dell’ambiente. Ci sono gruppi di adolescenti, classi scolastiche ...

Frecce Tricolori : domenica 17 Marzo sorvolo su Roma per il 158° Anniversario della giornata dell’Unità Nazionale : domenica 17 Marzo, i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale sorvoleranno la città di Roma per il tradizionale passaggio tricolore sull’Altare della Patria ad apertura delle celebrazioni ufficiali per il Giorno dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Il sorvolo, previsto poco dopo le ore 10, onorerà il momento simbolicamente più alto delle celebrazioni, ovvero la deposizione da parte del Presidente ...

Migliaia di studenti a Roma per lo "Strike4Climate" : Piazza Venezia gremita di studenti e manifestanti per lo Strike4Climate, lo sciopero per il clima che si è tenuto a Roma e in altre 181 piazze italiane, oltre che nelle principali città del mondo. ...

Da Milano a Roma - da Torino a Napoli : migliaia di studenti in piazza per la battaglia per il clima : Da Milano a Taranto, da Roma a Napoli, da Venezia a Torino. migliaia di giovani hanno invaso le strade italiane aderendo al 'Global Strike for future'. Una protesta di massa che tocca tutti i continenti e coinvolge centinaia di migliaia di ragazzi, con un'unica richiesta: interventi concreti, subito, per bloccare il riscaldamento globale e garantire un futuro alle donne e agli uomini di domani.Venezia. Venezia è stata invasa stamane dagli ...

FT - Italia vuole prestiti dalla banca cinese Aiib. Proteste Usa : "Per Pechino Roma manipolabile e vulnerabile" : Nell'ambito dell'accordo con la Cina, l'Italia punta al bersaglio grosso, all'Aiib (Asian Infrastructure Investment Bank), il fondo per lo sviluppo delle infrastrutture in Asia, promosso da Pechino in contrapposizione al Fondo Monetario e alla banca Mondiale. Lo scrive il Financial Times, secondo cui il possibile coinvolgimento dell'Aiib nel memorandum d'intesa tra i due Paesi che dovrebbe essere siglato in occasione della visita del 22 marzo a ...

Global Strike for Future : 6mila persone al corteo - Roma risponde alla chiamata di Greta Thunberg : Roma risponde alla chiamata di Greta Thunberg. Secondo le forze dell’ordine sono almeno 6000 gli studenti che oggi partecipano al Global Strike for Future per il clima nella Capitale. Il corteo è partito dal Colosseo e ha percorso via dei Fori imperiali, arrivando a fianco dell’Altare della Patria, dove parleranno tanti giovani ed il geologo Mario Tozzi. Fra gli slogan: “Ci siamo rotti i polmoni“, “ci riprendiamo il ...