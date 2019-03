Giorgetti ora avverte i grillini | Accettare proposte della Lega

Via della Seta - Giorgetti : “Memorandum si farà - ma con paletti. Ridicolo parlare di distacco dagli Stati Uniti” : Dalle continue frecciate alla Cina, alla posizione filoatlantica dell’Italia rilanciata: “Ridicolo parlare di distacco dagli Stati Uniti“, rivendica il leghista Giancarlo Giorgetti, nella cornice del Palazzo del Vicariato, nel cuore dei palazzi romani. Di fatto, un messaggio diretto verso gli alleati di governo del M5s che spingono per siglare l’intesa commerciale con Pechino sulla nuova Via della Seta. “Vorrei ...

Agorà - Ignazio Corrao attacca Giancarlo Giorgetti sulla Tav : "Appartiene al sistema - al potere" : "Giancarlo Giorgetti appartiene notoriamente al sistema, faceva parte dei saggi di Giorgio Napolitano. Ha portato tecnici per smontare la Tav e non sono riusciti. Ha interessi a mantenere equilibri che appartengono all'ancien régime". Ignazio Corrao, del Movimento 5 stelle, ospite di Serena Bortone

In mezz'ora - Giorgetti a In Mezz'ora spegne le chiacchiere grilline : "La Tav si ferma solo in Parlamento" : Il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti prova a portare un po' di buonsenso nello scontro sulla Tav che sta mettendo in crisi il governo. Ospite a In Mezz'ora in più da Lucia Annunziata, Giorgetti ha messo in chiaro quali sono le possibilità di fermare materialmente l'opera, come sperato dal

Giancarlo Giorgetti a Mezz'ora in più : "Solo il Parlamento può fermare la Tav" : "Matteo Salvini non è tornato a cuccia, ha visto accogliere la proposta che ha messo sul tavolo. Tengo a precisare che per fermare definitivamente la Tav serve un passaggio parlamentare, non può né Conte né il Cdm, il Parlamento è sovrano su questo". A dirlo a Mezz'ora in più, su Raitre, è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che commenta l'editoriale di Marco ...

Ora Giorgetti rivela : "I 5 Stelle come noi nel '94 : andammo a sbattere" : I grillini? Sono "come eravamo noi" nel '94. Lo ha affermato il leghista Giancarlo Giorgetti. "Sono ciò che noi siamo stati. Fanno gli errori che facemmo noi quando arrivammo al governo. E noi allora andammo a sbattere", ha spiegato il sottosegretario. Così Giorgetti, che vede nel M5S lo stesso spirito movimentista e le stesse sparate rivoluzionarie della prima Lega, prevede anche l'epilogo dei pentastellati. Il sottosegretario però, come ...

Dopo Giorgetti - anche Tria e Garavaglia escludono una manovra correttiva ma solo "per ora" : Tre indizi sono una prova? Nell'arco di pochi giorni tre esponenti del Governo, tra cui il ministro dell'Economia, hanno smentito che ci possa essere una manovra correttiva subito, lasciando tuttavia la porta aperta a un intervento in un futuro non meglio definito. L'ipotesi ha preso a circolare Dopo la diffusione dei dati dell'Istat sul Pil, che hanno certificato la recessione tecnica per il 2018 e abbassato le stime di crescita per l'anno in ...

Meningite a Montecitorio - ragazzo ricoverato : “Ora serve la profilassi”. Presenti Fico e Giorgetti : Al convegno 'Trasmettere e insegnare la Shoah è impossibile' dello scorso 25 gennaio, spiega l’Amministrazione della Camera, era presente un ragazzo successivamente ricoverato per Meningite. Il rischio di contrarre l'infezione viene definito "basso"Continua a leggere

Stati Generali dello Sport con i Sottosegretari Giorgetti e Valente. Malagò : riforma - ora sono ottimista : Un mondo così articolato ha rappresentato un'eccellenza del Paese e lo continuerà a fare seppur con dinamiche diverse, che vanno chiarite e scritte, formalizzate. Mi sento di pensare che ci saranno ...

Banche - Giorgetti attacca "Avevamo sistema migliore. ?Ora istituti falliscono" : "Avevamo uno dei sistemi bancari migliori del mondo. E ora, vediamo che con delle regole fissate da qualche altra parte, i nostri istituti falliscono uno dopo l'altro". A dirlo è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Durante il discorso agli Stati generali del Coni a Roma, Giorgetti oltre a parlare del sistema sportivo che "non può rimanere ancorato al passato", si sofferma anche sul discorso Banche.Giorgetti ha ...

Malagò : 'Ora sono ottimista sulla riforma'. Giorgetti : 'Non perfetta ma buona' : Così il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, parlando agli Stati Generali dello Sport. "Questa norma - aggiunge - poi deve essere attuata ed implementata con la collaborazione ...