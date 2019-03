F1 | qualifiche del Gp d’Australia Tutto come prima | Hamilton in pole | poi Bottas Vettel

Max Verstappen - F1 GP Australia 2019 : “Contento delle qualifiche - il quarto posto era il massimo per noi” : Max Verstappen ha concluso al quarto posto le qualifiche del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Melbourne (Australia), il pilota olandese della Red Bull è riuscito nell’ultimo tentativo a scavalcare la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, ottenendo la seconda fila al fianco dell’altra Rossa di Sebastian Vettel (in terza piazza). Una prova di grande qualità per Max, capace nel Q3 di trovare ...

F1 - Wolff non si fida della Ferrari : “nonostante le ottime qualifiche - non so se siamo abbastanza veloci per vincere” : Il team principal della Mercedes si gode la prima fila ottenuta nelle qualifiche del Gp d’Australia, ma continua a non fidarsi delle Ferrari Giornata trionfale per la Mercedes a Melbourne, Hamilton e Bottas dominano le qualifiche del Gp d’Australia e si prendono l’intera prima fila con il britannico davanti al finlandese. photo4/Lapresse Una prestazione monstre, che lascia di stucco la Ferrari costretta a rincorrere con ...

F1 – Hamilton in estasi - Bottas rammaricato e Vettel battagliero : le parole dei primi tre dopo le qualifiche del Gp d’Australia : Le parole dei primi tre classificati dopo le qualifiche del Gp d’Australia, concluse con le due Mercedes di Hamilton e Bottas davanti alla Ferrari di Vettel Pole position numero 84 in carriera, l’ottava in Australia. Lewis Hamilton ha iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione, piazzando la sua Mercedes davanti a tutti nelle qualifiche di Melbourne. Una prestazione spaziale del britannico, riuscito a tenere dietro il ...

F1 Australia 2019 - qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 #PazziDellaNotte : Il Mondiale 2019 di Formula 1 (Diretta Esclusiva Sky Sport e differita in chiaro su TV8) ricomincia da come era finito quello del 2018. La Mercedes di Lewis Hamilton è ancora una volta davanti a tutti con la Ferrari sempre all'inseguimento: almeno questo è il verdetto della prima giornata di prove libere sul circuito semi-cittadino dell'Albert Park di Melbourne dove la stagione della regina della velocità, come succede ormai ...

F1 LIVE - GP Australia 2019 in DIRETTA : orario delle qualifiche e come vederle in tv e streaming : Dopo una prima giornata di prove libere nelle quali la Mercedes ha lasciato tutti a bocca aperta, è tempo di far parlare i cronometri a Melbourne. Nell’alba italiana di domani, dalle ore 7.00, infatti, andranno in scena le qualifiche del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno. Sul tracciato dell’Albert Park, Lewis Hamilton cercherà di conquistare l’ennesima pole position della sua carriera, con una W10 che nella giornata ...

F1 - GP Australia 2019 : orario e programma delle qualifiche. Come vederle in streaming - diretta - differita e replica su Sky e TV8 : Sabato 16 marzo, alle ore 07.00 italiane (diretta televisiva su Sky Sport), andranno in scena le qualifiche del GP d’Australia 2019, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Si prospetta la solita sfida tra Ferrari e Mercedes per la conquista della pole. Lewis Hamilton parte con i favori del pronostico. Il britannico, campione del mondo in carica, ha messo in mostra un passo eccellente con la propria W10 ed è intenzionato ad ottenere ...

Juve - Ronaldo giura fedeltà : “Felice alla Juve. Così ci qualificheremo” : Cristiano Ronaldo giura fedeltà alla Juventus dopo i recenti accostamenti fatti dalla stampa spagnola dopo il ritorno di Zidane sulla panchina del Real Madrid. Un clamoroso ritorno al Real Madrid? No, Ronaldo spegne sul nascere i possibili scenari di un clamoroso ritorno in terra spagnola. L’attaccante portoghese, intervistato ai microfoni di “Dazn”, suona la carica […] L'articolo Juve, Ronaldo giura fedeltà: ...

MotoGp – qualifiche amare per Valentino Rossi : il rientro ai box tra amarezza e delusione [VIDEO] : Valentino Rossi, il ritorno ai box dopo la Q1 è amaro: il pilota della Yamaha amareggiato per la non qualificazione alla Q2 Valentino Rossi ieri è stato protagonista di una vera e propria disfatta sul circuito del Qatar. Il pilota della Yamaha non è riuscito a qualificarsi alla Q2 ed è rimasto fuori dalle prime file della griglia di partenza del primo Gran Premio di stagione. Il pesarese ha visto portare a casa la pole position al compagno ...

MotoGp – Rins ragiona sulle qualifiche del Qatar : “difficili per me dopo due cadute” : Alex Rins palesa le sue impressioni dopo le qualifiche del Qatar: il pilota spagnolo in difficoltà sul circuito di Losail Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono andate in scena ieri le prime qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà oggi dalla prima fila ...

MotoGp – qualifiche ‘da rivedere’ per Iannone - il pilota dell’Aprilia pensa alla gara : ”non sarà semplice per nessuno” : Andrea Iannone palesa le sue impressioni dopo le Qualifiche del Qatar: il pilota italiano in difficoltà sul circuito di Losail Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono andate in scena ieri le prime Qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà oggi dalla prima fila ...

VIDEO Moto2 - gli highlights delle qualifiche GP Qatar 2019 : riviviamo le immagini del time-attack a Losail : Come inizio, per Marcel Schrotter, non c’è davvero di che lamentarsi. Il pilota tedesco classe 1993 del team Kalex Dynavolt, infatti, centra una splendida pole position del Gran Premio del Qatar 2019 della Moto2, la prima della sua carriera. Il nativo di Vilgertshofen conferma di avere un passo straordinario sulla pista di Losail, andando a fissare un eccezionale 1:58.585 che gli garantisce la partenza al palo per la corsa di ...

VIDEO Moto3 - gli highlights delle qualifiche GP Qatar 2019 : riviviamo le immagini del time-attack a Losail : Romano Fenati era il grande favorito per la conquista della pole position del GP del Qatar 2019 ma l’ascolano non scatterà davanti a tutti in occasione della gara d’apertura del Mondiale Moto3. Il centauro dello Snipers Team, al grande rientro dopo la squalifica dell’anno scorso, partirà soltanto in undicesima posizione: la sua scuderia ha sbagliato totalmente i tempi e lo ha mandato in pista troppo tardi, il pilota in sella ...

MotoGp – Test negativi - qualifiche positive! Dovizioso sorpreso del risultato : “non mi aspettavo questa velocità” : Andrea Dovizioso palesa le sue impressioni dopo le qualifiche del Gp del Qatar: le parole del pilota della Ducati in conferenza stampa Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono appena andate in scena le prime qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà domani dalla ...

MotoGp - qualifiche Qatar - Primi screzi della stagione - Marquez fa infuriare Petrucci : 'il Campione mi ha ostacolato' : ... Paolo Ciabatti, che nonostante l'espressione in volto tradisse la sua insoddisfazione, si è espresso con diplomazia : ' siamo contenti che il Campione del mondo si è preoccupato di noi '. Sulla ...