Decretone | per riscatto della laurea agevolazioni anche dopo i 45 anni Nella notte

Decretone - per riscatto laurea agevolazioni anche dopo i 45 anni : anche gli ultra 45enni potranno riscattare la laurea con le agevolazioni previste dal Decretone. Lo prevede un emendamento della Lega al provvedimento approvato in tarda nottata dalle Commissioni ...

Decretone - via libera in commissione. Ok pensione di cittadinanza e riscatto della laurea agevolato anche per gli over 45 : Le Commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno chiuso nella notte tra venerdì e sabato l'esame degli emendamenti al Decretone su reddito e pensioni e dato mandato al relatore per portare il ...

Decretone - via libera in commissione Riscatto laurea agevolato per gli over 45 : Le commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera danno il via libera al provvedimento che lunedì approderà in Aula. Protesta del Pd che ha abbandonato i lavori

Decretone - Pensione cittadinanza anche per nuclei con disabili : Si allargano le maglie per l'accesso alla Pensione di cittadinanza a favore dei nuclei familiari con una o più persone in condizioni di disabilità o non autosufficienza. Lo prevede un emendamento del ...

Decretone - il pacchetto di modifiche del governo : 50 euro in più alle famiglie con disabili - proroga per nomine Anpal : In commissione Lavoro e Affari sociali alla Camera arriva il pacchetto di emendamenti del governo al Decretone. Cinque le proposte di modifica, dalla revisione delle misure a favore delle famiglie con disabili alle assunzioni nella pubblica amministrazione, nella sanità e nei beni culturali. Poi presente anche una proroga per la nomina della governance dell’Anpal. Dopo il primo via libera del Senato arrivato il 27 febbraio scorso, il testo ...

Decretone - più tutele per i rider : 0.00 In arrivo più tutele per i rider e le altre categorie iscritte alla gestione separata Inps. Il governo sta preparando un emendamento al Decretone che, oltre a includere nel lavoro subordinato le prestazioni su piattaforme digitali, prevede che basti una mensilità di contribuzione nell'ultimo anno per beneficiare dell'indennità di malattia, ricovero ospedaliero, maternità, congedi parentali e anche la disoccupazione. Nella bozza anche un ...

Bruxelles boccia l'Italia per 'squilibri eccessivi'. Decretone - via libera del Senato : Per il sesto anno consecutivo l'Italia appare destinata a rimanere agli occhi di Bruxelles tra i Paesi europei con squilibri macroeconomici eccessivi. Una nuova bocciatura in arrivo stando alle ...

Decretone - ok stop pensione a condannati per mafia e latitanti : risorse alle vittime. Oggi il voto al Senato sul testo : Primo passo verso l’approvazione definitiva del Decretone. Il provvedimento del governo che istituisce reddito di cittadinanza e quota 100, le due misure fondamentali per gli alleati Lega-M5s, sarà votato in giornata a Palazzo Madama. I lavori si sono aperti alle 9.30 con le prime dichiarazioni di voto. Poi passerà a Montecitorio. Il governo ha scelto di non mettere la fiducia e quindi sono stati esaminati i singoli emendamenti. Intanto ...

Decretone : ok dell'Aula a stretta su furbetti divorzio e stranieri per reddito - LE MISURE : Via libera dell'Aula del Senato alla stretta contro i 'furbetti del divorzio' e per l'accesso al reddito di cittadinanza degli stranieri extracomunitari . L'assemblea ha confermato il voto agli ...

Riforma pensioni : Decretone - Governo prepara nuovo pacchetto modifiche per la Camera : Il decretone contenente le misure in materia previdenziale come Quota 100 e reddito di cittadinanza ha ricevuto il via libera dalla Commissione Lavoro al Senato ed approda a Palazzo Madama per la seconda lettura. Ci sarebbero ancora molti nodi da sciogliere prima che il testo passi alla Camera per la successiva conversione in legge definitiva. Pronto un altro mini-pacchetto di modifiche Intanto, il Governo Conte avrebbe elaborato un ...

Emendamento al 'Decretone' - raddoppia il tempo per la pace contributiva : Nella relazione che accompagna l'Emendamento si stimano 2.900 domande di "pace contributiva" da lavoratori dipendenti e circa 600 da lavoratori autonomi, con stipendio medio di 31.500 e 20.000 euro. ...

Decretone - sul reddito di cittadinanza intesa M5S-Lega : no a limiti per rinnovi - stretta su stranieri : In Commissione Lavoro al Senato Lega e M5S hanno ritirato 39 emendamenti al Decretone su reddito di cittadinanza e quota 100. La decisione è avvenuta dopo una riunione di maggioranza durante una pausa ...