Crema | piazza Garibaldi | tutti uniti contro il sindaco

ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2019) ... sensibilità politica e buon senso che la riqualificazione di unacosì importante - quale è- dovesse essere condivisa dalla città nella sua complessità politica, economica e ...

PD_Lombardia : Insieme agli studenti di tutta la Lombardia in piazza per salvare il nostro pianeta #FridaysforFuture… - cremaonline : #Crema. #SchoolsStrike4Climate, oggi 400 studenti in piazza in difesa dell’ambiente - wolfstellation : mi si riempie il cuore nel vedere così tanti di voi a manifestare. io purtroppo non sono riuscita ad andare a milan… -