Via della Seta | c' è l' accordo

Perché Lega e M5s sono divisi sulla Via della Seta : Roma, 15 mar., askanews, - Vertice a palazzo Chigi per sciogliere i nodi Legati all'intesa fra Italia e Cina sulla nuova Via della Seta, ufficialmente Belt and Road Initiative, il piano elaborato da ...

Via della Seta - ok MemorandumMa c'è il Golden Power sul 5G : Dopo lo scontro nel governo sul Memorandum of understanding, il vertice di questa mattina a Palazzo Chigi è stato risolutivo. Passa il memorandum senza modifiche. La Lega ha accettato l'impostazione data dal Mise. Via libera dunque alla firma Segui su affaritaliani.it

Via della Seta - si va verso l'intesa : Presenti alla riunione il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e ...

Via della Seta e F-35. Vertice a tre a Palazzo Chigi in cerca di un'intesa : 'Nessun passo indietro sugli F-35- aveva detto il leader del Carroccio - sarebbe un danno per l'economia italiana ogni ipotesi di rallentamento e ravvedimento. Se non lo facciamo noi lo fanno ...

Via della Seta - vertice di governo sul memorandum : Al vertice partecipano anche, a quanto si apprende, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Proprio ieri il vicepremier leghista e ministro dell'...

Dopo lo scontro nel governo sul Memorandum of understanding, il vertice di questa mattina a Palazzo Chigi è stato risolutivo. Passa il Memorandum senza modifiche. La Lega ha accettato l'impostazione data dal Mise. Via libera dunque alla firma

Italia-Cina - nuova lite sulla Via della Seta : vertice in corso Salvini-Conte-Di Maio : Sarebbe un danno per l'economia italiana ogni ipotesi di rallentamento e ravvedimento. Se non lo facciamo noi lo fanno francesi e tedeschi' è la stoccata che, in mattinata, lancia Salvini. E, non a ...

Via della Seta : vertice a Palazzo Chigi tra Conte - Salvini e Di Maio : vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Al centro dell'incontro le divergenze sul memorandum che l'Italia firmerà la prossima settimana ...

Via della Seta : vertice a Palazzo Chigi. Conte incontra Di Maio e Salvini : È in corso a Palazzo Chigi un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Al centro dell'incontro le divergenze sul memorandum che l'Italia firmerà la prossima settimana con la Cina.Sul tema è intervenuto il sottosegretario allo Sviluppo economico, Michele Geraci. In un'intervista a Repubblica: "Firmeremo se tutto sarà al 100 per cento chiaro", ha affermato. "Vogliamo far ...

Via della Seta - vertice di governo : 9.50 E' in corso a Palazzo Chigi un vertice tra il premier Conte e i vicepremier Di Maio e Salvini. Al centro dell'incontro le divergenze sul memorandum che l'Italia firmerà la prossima settimana con la Cina. Martedì il premier Conte riferirà in Aula sul memorandum, mentre giovedì 21 arriva a Roma il presidente cinese Xi.

Vi racconto le ultime scintille fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio su Via della Seta e non solo : Durante i quali politica interna e politica estera si intrecciavano tra sgambetti, complotti, doppi giochi, spionaggio camuffato da diplomazia e via mescolando. Dalle parti dei grillini, decisamente ...