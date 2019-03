Serie A | corsa scudetto finita | la Snai paga già le scommesse sulla Juventus

Serie A : il Torino batte 3-0 il Chievo e continua la corsa per l'Europa : Arbitro: La Penna Marcatori: 31' st Belotti, 47' st Rincon, 48' st Zaza Ammoniti: Lukic, T,, Diousse, Rigoni, Bani, Stepinski, C, LA CRONACA DEL MATCH

Serie B - Nesta corsaro in casa di Zenga : Venezia-Perugia 2-3 : Venezia-Perugia 2-3: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie B getReactions, '53929614', 'http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/Serie-b/2019/02/27-53929614/Serie_b_Nesta_corsaro_in_...

Serie B - corsa promozione : Benevento inarrestabile - il Lecce ha un problema in difesa : La corsa per la promozione in Serie A dalla Serie cadetta durante questo weekend ha dato risultati importanti. Il Lecce ha subito ancora una volta tante reti. Nelle ultime tre gare gli uomini di mister Liverani hanno subito addirittura 7 gol: uno col Venezia, due con il Livorno e quattro a Cittadella. Segnali inconfutabili di un crollo nella zona difensiva giallorossa che adesso presenta delle lacune allarmanti. Anche Lucioni, leader della ...

Risultati Serie B - il Verona torna ‘Pazzo’ : continua la corsa promozione - vittoria di misura contro la Salernitana [FOTO] : 1/18 Foto LaPresse ...

Serie B : Pescara corsaro a Crotone - 2-0 firmato Monachello e Campagnaro : Nel posticipo della 24.a giornata di Serie B il Pescara torna a vincere espugnando 2-0 l'Ezio Scida di Crotone . Succede tutto nel primo tempo, tra gol, occasioni e polemiche. Le reti arrivano al 9' ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : Pro Recco corsara con la BPM. Dei tre derby due finiscono in parità : Il big match della 18ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile va alla Pro Recco, che espugna per 8-12 la vasca della BPM Sport Management e relega i Mastini a -9, mentre i liguri restano a braccetto con il Brescia, oggi vittorioso per 14-9 sull’Ortigia. Era questa però una giornata ricca di derby: quello capitolino va alla Lazio, che batte 7-6 la Roma, mentre la stracittadina partenopea finisce col 12-12 tra Napoli e Posillipo, ...

Serie A - tutto sulla corsa Champions : in cinque per due posti : TORINO - La corsa Champions si fa sempre più avvincente. cinque squadre, Inter, Milan, Atalanta, Roma e Lazio racchiuse in altrettanti punti. Qualificarsi alla massima competizione europea non è solo ...

Serie C - Mokulu decisivo : Juventus U23-Arzachena 1-0. Carrarese corsara a Novara : 2-1 : ALESSANDRIA - Al Moccagatta la Juventus U23 supera di misura l' Arzachena , 1-0 , grazie al gol di Mokulu , al 75', che fredda il portiere sardo con un bolide di sinistro sotto la traversa. Questi tre ...

Volley femminile - Serie A1 : 19^ giornata - Bergamo vince il derby con Brescia e lancia la corsa per i playoff : Bergamo ha sconfitto Brescia per 3-1 (25-13; 22-25; 25-15; 25-21) nell’anticipo della 19^ giornata della Serie A1 2019 di Volley femminile, la Foppapedretti ha vinto uno scontro diretto fondamentale per l’accesso ai playoff: le orobiche hanno infatti agganciato la Leonessa all’ottavo posto con un punto di vantaggio su Cuneo e a due lunghezze di ritardo da Firenze. Le rossoblù si sono fatto preferire nell’arco ...

Serie A - la 23^ giornata : continua la spettacolare corsa Champions - la Juventus rischia grosso ed anche per la salvezza è bagarre vera : Prende il via già dal giovedì la 23^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia ben più importante con indicazioni in arrivo soprattutto per la zona Champions League. Proprio su questo aspetto bisogna considerare l’anticipo che apre le danze, in campo la Lazio di Simone Inzaghi che ha intenzione almeno momentaneamente di riprendersi il quarto posto, di fronte l’Empoli, una squadra che sembra in grande ...

Basket - Serie A 2019 - 18a giornata : Venezia va sotto di 20 - poi espugna Pesaro. Brindisi corsara all’overtime - vincono Bologna e Torino : Pomeriggio particolarmente avvincente, quello della diciottesima giornata di Serie A 2018-2019. Bologna batte Avellino in uno scontro tra formazioni ancora in gioco in Europa, ma chi rischia davvero è Venezia, che rimonta 20 punti di svantaggio a Pesaro e poi vince di tre. Successo pesante di Brindisi a Sassari dopo un tempo supplementare, mentre Torino si aggiudica la sfida salvezza contro Reggio Emilia. SEGAFREDO VIRTUS Bologna-SIDIGAS ...

