Rita Pavone si scusa con la Thunberg ma continua la polemica sui social

Heather Parisi : "Il disprezzo nei confronti del diverso è sintomo di razzismo. Provo vergogna per Rita Pavone" : "La diffidenza, il disprezzo nei confronti del diverso, la paura dell'estraneo e la tendenza a sentirsi meglio degli altri, sono sintomi inequivocabili di razzismo. A Greta Thunberg è stata diagnosticata sindrome Ausberger e OCD. Provo vergogna per Rita Pavone e chi ha messo like". Con queste parole apparse sul suo profilo Twitter, Heather Parisi commenta l'attacco della cantante a Greta Thunberg, da lei definita "un personaggio da film ...

Heather Parisi : "Provo vergogna per Rita Pavone e Lorella Cuccarini" : "La diffidenza, il disprezzo nei confronti del diverso, la paura dell'estraneo e la tendenza a sentirsi meglio degli altri, sono sintomi inequivocabili di razzismo. A Greta Thunberg è stata diagnosticata sindrome Ausberger e OCD. Provo vergogna per Rita Pavone e chi ha messo like". Così Heather Parisi interviene sulla gaffe social commessa da Rita Pavone. La cantante ieri aveva scritto un tweet di dubbio gusto contro Greta Thunberg, salvo ...

Gaffe di Rita Pavone : "Greta personaggio da horror". Poi arrivano le scuse : Prima o poi capiterà a tutti di fare una Gaffe. Recentemente è toccato a Rita Pavone, che sul proprio profilo Twitter ha definito "personaggio da film horror" Greta Thunberg, simbolo della lotta ai cambiamenti climatici candidata al Nobel per la Pace. Il tweet della cantate è diventato subito virale, tanto che l'hashtag #RitaPavone è entrato nei top trend italiani.Le scuse e l'attaccoLa showgirl ha tenuto a rilasciare alcune dichiarazioni ...

Cara Rita Pavone - oggi è Greta il vero Gianburrasca : Cattivisti e buonisti: proviamo a dare una definizione. Se il buonista è quello che vede il bello dove regna il brutto, cattivista è invece chi scava per trovare il marcio anche in mezzo alle cose migliori. Non è del tutto chiaro chi siano i buonisti, in Italia: è un’etichetta che nessuno vuole perché rende spregevole il solo fatto di essere buoni, altruisti e lungimiranti. È molto semplice, invece, individuare i cattivisti: sono quelli che ...

'Un personaggio di un film horror'. Rita Pavone beffeggia Greta - poi si scusa : 'Non sapevo avesse la sindrome di Asperger' : È diventato un mondo di lupi". Infine la Pavone fa una precisazione sugli attacchi che sta subendo: "Non mi parlino di canottoni. Io ho un labbro inferiore per cui devo dire grazie - croce e delizia -...

Rita Pavone nella bufera : "Personaggio da film horror" - poi le scuse : "Non sapevo fosse malata" : "Quella bimba con le treccine che lotta per il cambio climatico, non so perché ma mi mette a disagio. Sembra un personaggio da film horror". Lo scrive Rita Pavone su Twitter e la 15enne di cui Greta ...

Rita Pavone beffeggia Greta e poi si scusa : "Ho fatto una gaffe enorme. Non sapevo avesse la sindrome di Asperger" : "Ho fatto una gaffe enorme perché non sapevo che avesse la sindrome di Asperger, nessuno l'ha detto mai in televisione. Io mi ricordavo la ragazzina con le treccine di un film e ho detto che mi metteva a disagio. Non direi mai una cosa così e trovo cattivo e orrendo che la gente aspetti un qualsiasi errore che tu fai nella vita per azzannarti come se fossero lupi. Diceva Dio che colui che non ha mai sbagliato scagli la prima ...

Rita Pavone si scusa per il post contro Greta Thunberg : “Ho fatto una gaffe enorme - non sono una carogna. Non sapevo che avesse la sindrome di Asperger” : “Ho fatto una gaffe enorme perché non sapevo che avesse la sindrome di Asperger, nessuno l’ha detto mai in televisione. Io mi ricordavo la ragazzina con le treccine di un film e ho detto che mi metteva a disagio. Non direi mai una cosa così e trovo cattivo e orrendo che la gente aspetti un qualsiasi errore che tu fai nella vita per azzannarti come se fossero lupi. Diceva Dio che colui che non ha mai sbagliato scagli la prima pietra. sono ...

Rita Pavone contro Greta Thunberg : 'Sembra uscita da un film horror' : In questi giorni l'opinione pubblica è tornata a parlare del cambiamento climatico ed anche di Greta Thunberg, la ragazzina svedese, ormai attivista di fama mondiale, che ogni venerdì sciopera davanti al Riksdag di Stoccolma. Poche ore fa Rita Pavone, già finita al centro della polemica per altre affermazioni contro Vauro, ha criticato la giovane Greta, definendola come "uscita da un film horror"....Continua a leggere

Rita Pavone contro Greta Thunberg - la giovane attivista per il clima candidata al Nobel : “Mi mette a disagio - sembra un personaggio da film horror” : “Quella ‘bimba’ con le treccine che lotta per il cambio climatico, non so perché ma mi mette a disagio. sembra un personaggio da film horror“. Così scrive su Twitter Rita Pavone e la “bimba con le treccine” a cui si riferisce altri non è che Greta Thunberg, la ragazza svedese di 16 anni che è diventata il simbolo della lotta ai cambiamenti climatici, tanto da essere candidata al Nobel per la Pace. Lo dice ...

Isola dei famosi - Rita Pavone : 'Nessuna misericordia per Corona' : 'Gli atti cattivi tornano indietro come un boomerang. E quel giorno nessuno avrà misericordia per Corona'. Con queste parole Rita Pavone commenta l'ultimo fattaccio che riguarda Fabrizio Corona. Si ...

Isola dei famosi - Rita Pavone : "Nessuna misericordia per Corona" : "Gli atti cattivi tornano indietro come un boomerang. E quel giorno nessuno avrà misericordia per Corona". Con queste parole Rita Pavone commenta l'ultimo fattaccio che riguarda Fabrizio Corona. Si riferisce alla puntata dell'Isola dei famosi in cui Fabrizio in un video intervento ha spiegato a Ricc

Vita in diretta - Rita Pavone : 'Al funerale di mio padre mi hanno chiesto l'autografo' : Rita Pavone si sfoga a La Vita in diretta . La cantante, in una clip, ha racconta una vicenda che a quanto pare l'ha turbata. La moglie di Teddy Reno ha dichiarato che un ammiratore le ha chiesto l'...

Vita in diretta - Rita Pavone : "Al funerale di mio padre mi hanno chiesto l'autografo" : Rita Pavone si sfoga a La Vita in diretta. La cantante, in una clip, ha racconta una vicenda che a quanto pare l’ha turbata. La moglie di Teddy Reno ha dichiarato che un ammiratore le ha chiesto l’autografo anche durante il funerale del padre. “A volte mancano di sensibilità”, dice delle persone che