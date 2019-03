Nuova Zelanda.Attacco in moschea, morti

Diverse persone sarebbero state uccise in una sparatoria avvenuta in unadella città neozelandese di Christchurch, secondo testimoni. La polizia non ha al momento reso noto un bilancio delle vittime, e ha invitato i residenti a rimanere in casa. Un testimone afferma che un uomo armato vestito di nero è entrato nellaMasjid al Noor e ha fatto fuoco: "ho visto persone morte ovunque", ha detto. L'assalitore sarebbe fuggito prima dell'arrivo dei servizi d'emergenza.(Di venerdì 15 marzo 2019)

