N. Zelanda, strage annunciata su forum

Brenton Tarrant aveva preannunciato lanelle due moschee di Christchurch, in Nuova, su unonline. Secondo quanto riportato dal sito australiano, News.com.au, il killer 28enne aveva scritto del suo gesto sul, 8chan, e pianificava gli attacchi da 2 anni. Tarrant avrebbe scelto di colpire in Nuova, che non sarebbe stato l' obiettivo originario, solo tre mesi fa.(Di venerdì 15 marzo 2019)

Agenzia_Ansa : #NuovaZelanda, strage in due moschee: almeno 40 i morti, 'E' terrorismo'. Autore ha trasmesso attacco in diretta -… - PaoloGentiloni : Solidarietà alla Nuova Zelanda, a @jacindaardern, ai credenti mussulmani. Fare strage in nome della razza bianca è osceno - SkyTG24 : Uno degli assalitori dell'attentato a #Christchurch in Nuova Zelanda ha trasmesso in streaming la strage. Vi mostri… -