Media Create non rivelerà più i dati di vendita del mercato giapponese a causa delle

(Di venerdì 15 marzo 2019) "Cari visitatori, dal mese di aprile cambieremo la nostra politica di divulgazionevendite settimanali trasformandole in una top 10 software senza i numeri di". Con queste paroleha annunciato sul proprio sito ufficiale un cambiamento che ha scosso non poco diversi giocatori e addetti ai lavori.è stata finora unafonti più rispettate e apprezzate quando si trattava di ottenereriguardanti le vendite del settore videoludico nel Sol Levante e questo cambiamento non è passato di certo inosservato come sottolineato per esempio da un thread su ResetEra che indica unapossibili cause dietro a questa decisione.Dietro alla decisione di non rivelare più i numeri diprecisi ci sarebbero, secondo molti, i publisher stessi.Leggi altro...

