L' Assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì avvia ciclo di consultazioni con le Asl

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 15 marzo 2019) Teramo - "Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare troppo spesso di cifre, anteponendo in ogni occasione le ragioni di bilancio a quelle che sono le legittime aspettative di salute degli abruzzesi". Lo afferma l'Salute,Verì, che dAsl di Teramo hato undi incontri per avere un quadro chiaro della situazione del sistema sanitario, verificando punti di forza e criticità della rete. "É mia intenzione - spiega - concludere il primo giro di contatti in poche settimane, così da raccogliere istanze e suggerimenti degli operatori, dei territori, e programmare l'attività dell'assessorato e le priorità da sottoporre all'attenzione del nuovo governo". "Non possiamo nascondere - continua - che il problema delle risorse esista e inevitabilmente ci porrà di ...

TgrSicilia : Morto Sebastiano #Tusa, era a bordo dell'aereo caduto in #Etiopia. L'assessore regionale alla Cultura era fra gli o… - repubblica : #EthiopianAirlines: a bordo dell'aereo precipitato anche l'archeologo Sebastiano Tusa, assessore regionale sicilian… - RadioVoceVicina : Siracusa, L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza visita la Fondazione Sant’Angela Merici… -